В ФРГ подвели итоги 30 лет германского единства

Правительство Германии представило «Годовой отчёт о германском единстве — 2020». Спустя 30 лет после воссоединения страны политики обеспокоены неравными доходами западных и восточных немцев и ростом правого экстремизма.

Спустя 30 лет после объединения Германии экономика на востоке страны значительно выросла. Согласно «Годовому отчёту о состоянии германского единства — 2020», представленному 16 сентября в Берлине, средние экономические показатели восточных федеральных земель вместе с Берлином достигли 79,1% от среднего показателя по стране. С 1990 года восточные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь, и теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами.

В то же время ни одна восточногерманская земля пока ещё не дотягивает по уровню развития до самой слаборазвитой западногерманской земли.

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По уровню реальных доходов семей отдельные восточные земли не уступают западным. Коэффициент бедности в некоторых восточных землях и в Берлине ниже соответствующего показателя в отдельных западных землях. В то же время средний уровень доходов семей в восточных землях ФРГ составляет всего 88,3% от соответствующего показателя в западных землях.

О полном равенстве говорить пока не приходится. Это касается не только разницы в доходах западных и восточных немцев, но и возможностей трудоустройства в разных частях страны.

Обеспокоенность вызывает рост правого экстремизма, который становится всё более выраженным именно на востоке страны.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ