Правда ли, что бандаж нужно носить всем беременным и молодым мамам. Акушер-гинеколог развенчивает мифы и даёт рекомендации

В список вещей, которые потребуются в роддоме, бандаж стоит обязательным требованием, да и многим беременным в женской консультации рекомендуют его носить. Правда, не всегда объясняют, зачем и кому он действительно нужен. Портал «» попросил акушера-гинеколога Лину Зарембо рассказать читательницам об этом аксессуаре и его необходимости.

Какие функции выполняет бандаж?

Ношение бандажа во время беременности позволяет избежать проблем со здоровьем и помогает женщине чувствовать себя комфортнее, объясняет врач. Эластичный пояс полезен тем, что:

— поддерживает увеличившийся в размерах живот;

— снимает нагрузку с пояснично-крестцового отдела позвоночника, уменьшает боли в пояснице;

— предохраняет ткани передней брюшной стенки от чрезмерного растяжения;

— обеспечивает правильное положение плода в матке, предотвращая преждевременное опускание;

— позволяет сохранить оптимальный уровень повседневной активности во время беременности;

— способствует быстрой реабилитации после родов.

Кому необходимо носить бандаж во время беременности?

Надо ли женщине носить бандаж и с какого срока, обычно решает гинеколог с учётом состояния здоровья пациентки. Но есть случаи, когда без него нельзя обойтись.

— Например, когда у беременной женщины есть заболевания позвоночника или варикозное расширение вен либо же её беспокоят боли в пояснице, тяжесть и боль в ногах. Кроме того, носить бандаж стоит при таких состояниях во время беременности, как истмико-цервикальная недостаточность (короткая шейка матки), угроза преждевременных родов, низкое положение плода, слабость мышц живота. К показаниям также можно отнести неврологические боли, например, когда защемляется поясничный нерв; симфизиопатию (расхождение лонного сочленения), болезненность в области лонных костей. Во всех этих случаях ношение бандажа поможет избежать проблем во время беременности и улучшить самочувствие женщины.

Почему ношение бандажа рекомендуется также во время многоплодной, второй и последующих беременностях?

— В этих случаях брюшная стенка растягивается легче. И если женщина не будет носить бандаж, то вполне вероятно, что у неё появятся растяжки на коже. Особенно, если к этому есть предрасположенность. Кроме того, без поддержки бандажа нагрузка от живота перераспределится на поясницу и тазовое дно. А это может привести к болям в спине или даже дисфункции тазового дна (это состояние чревато недержанием мочи, опущением половых органов).

На что обратить внимание при выборе бандажа?

В продаже можно найти несколько видов бандажей: пояс, трусы, корсет. В чём их отличия?

— Бандаж в виде пояса — наиболее универсальный вариант, который подходит многим женщинам. Бандаж-трусы более прост и удобен в использовании, но иногда он может натирать в области бёдер. Бандаж-корсет — более специфический, его обычно рекомендуют при проблемах с позвоночником (поскольку он помогает облегчить боли в спине).

В выборе модели гинеколог советует ориентироваться на собственные ощущения:

— Сложно дать конкретную рекомендацию. Кому-то комфортнее ходить с поясом, а кому-то — в трусах. Поэтому лучше всего примерить бандаж перед покупкой, чтобы понять, удобно ли вам в нём.

Медик напоминает, что бандаж должен быть изготовлен из натуральных, дышащих материалов. В идеале — с минимумом кнопок и замков, чтобы его было удобно снимать и незаметно носить под одеждой.

Важно правильно подобрать размер бандажа:

— У каждой фирмы есть размерные сетки, указанные на упаковке или в инструкции. Перед покупкой следует узнать свои параметры, чтобы подобрать подходящий бандаж. Как правило, для определения размера дородовых бандажей используют значения окружности бёдер, а иногда ещё и обхват под животом. После выбора модели обязательно примерьте бандаж, чтобы убедиться, что он вам точно подходит.

Как правильно носить бандаж?

Непрерывно носить бандаж можно не больше 3 часов подряд, а перед повторным использованием обязательно нужно делать перерыв минимум на 30 минут. Гинеколог также предупреждает, что нельзя спать или отдыхать лёжа с бандажом.

— Сидеть в бандаже можно, но недолго. Чётких рекомендаций по этому поводу нет. На мой взгляд, проводить сидя с бандажом лучше не более 15 минут, и то, если нет дискомфортных ощущений. При этом спина должна быть ровной. Если женщина планирует сидеть долго, лучше бандаж снять.

Во время ношения бандажа женщине следует внимательно следить за своим самочувствием и активностью плода:

— Если будущая мама ощущает нехватку воздуха, чувство сдавливания или повышенную активность плода, бандаж следует сразу же снять. Если подобное повторяется несколько раз, лучше от бандажа отказаться и проконсультироваться с врачом.

Надевать дородовый бандаж нужно только лёжа.

Чтобы бандаж выполнял свои функции, важно не только подобрать модель нужного размера, но и правильно его надевать. Акушер-гинеколог рассказала, как именно.

Прежде всего, нужно удобно лечь на спину, чтобы оптимально распределить вес по всему телу. Медик предупреждает: если надевать бандаж в положении стоя, он не будет оказывать нужную поддержку. Более того, он станет давить на живот из-за неправильного расположения.

— Если нет возможности надеть бандаж лёжа, лучше вовсе не надевать. Даже бандаж-трусы необходимо надевать из положения лёжа на спине. Это общее правило для всех моделей.

Подытожим. Женщина должна занять нужное положение лёжа. Затем ей следует немного приподнять таз (для этого под ягодицы можно положить подушку или валик). После чего под таз она должна положить дородовый бандаж и плотно застегнуть его. В конце — плавно перевернуться на бок и аккуратно встать.

Чтобы понять, правильно ли надет бандаж, стоит обратить внимание на такие моменты:

— передняя часть бандажа должна располагаться под животом и слегка охватывать зону лобка;

— сзади пояс должен охватывать нижнюю часть ягодиц и упираться в бёдра;

— бандаж не должен создавать излишнее давление, но и болтаться тоже не должен (в противном случае от него не будет никакого эффекта).

Медик напоминает, что надевать бандаж нужно на нижнее бельё, а не на голое тело:

— Это соответствует требованиям гигиены. Кроме того, тогда бандаж не будет соскальзывать или причинять дискомфорт.

Надо ли носить бандаж после родов?

Медики рекомендуют носить бандаж и после родов, как после естественных, так и после кесарево сечения. Эластичной пояс поможет восстановить переднюю брюшную стенку и тазовое дно. Длительность использования подбирает лечащий врач, она индивидуальна для каждой женщины.

— Надевать бандаж можно сразу же, как только разрешили ходить после родов. Лежать или сидеть в нём не стоит, а вот при посещении столовой или, гуляя с малышом на руках, пользоваться бандажом можно и даже нужно.

Существует универсальная модель бандажа, которая подходит как для беременности, так и для послеродового периода. Она представляет собой пояс, в котором одна сторона шире другой. Во время беременности такой бандаж надевается узкой стороной под живот, широкой — на поясницу. А после родов — наоборот. Есть также специальные послеродовые и послеоперационные бандажи в виде широкого пояса и трусов. Какая модель лучше?

— Универсальный бандаж хорошо держит только низ живота. А вот специальные послеоперационные модели в виде широкого пояса на всю брюшную стенку поддерживают достаточно большую область от рёбер до подвздошных костей. Потому они лучше всего подходят для послеродового периода. Особенно, если у женщины есть какие-то вопросы со здоровьем.

Что делать не стоит!

Гинеколог предостерегает, что не стоит использовать специальные дородовые бандажи после родов, пытаясь таким образом сэкономить.

— Это не только бесполезно, но даже опасно. Дородовый бандаж в виде пояса слишком узкий. Он будет пережимать одну часть живота, не захватывая другую. В итоге женщина испытает дискомфорт. Более того, неправильно подобранный бандаж негативно скажется на расположении внутренних органов, что скорее ухудшит восстановление организма после родов, чем поможет.

Иногда женщины надевают бандаж для быстрого похудения или маскировки округлого живота после родов. Но гинеколог считает, что в этом нет особого смысла:

— То, что ношение бандажа может способствовать похудению, — миф. Бандаж, обёртывание и другие искусственно созданные ситуации повышенного потоотделения (кроме спорта) — это просто потеря жидкости, которая через несколько дней восстановится в прежнем объёме. Похудеть таким образом вряд ли выйдет, а вот заработать аллергию или кожное заболевание — вполне. Кроме того, можно переборщить с затягиванием бандажа, а это приведёт к сдавлению внутренних органов, помешает нормальной работе кишечника. Так делать не стоит! Кишечник должен хорошо работать после родов — это способствует сокращению матки и нормализации веса.









