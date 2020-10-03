Учёные выяснили, какие женщины ведут себя с детьми грубо и агрессивно

Найдена связь между жестокостью матерей и тем, какую поддержку они получают от мужчин. Учёные настаивают на том, что дело в нехватке помощи от партнёра.

Исследователи из США опросили 182 пары работающих родителей. Выяснилось, что матери, склонные к тревоге, нервозности и агрессии, могут быть как суровыми родителями, так и мягкими. Всё зависит от того, выполняет ли отец ребёнка свои обязанности.

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Мужчина, который находит время и силы на воспитание детей, может смягчить не самые лучшие черты характера у женщины. Не получая такой поддержки, мать начинает проявлять агрессию по отношению к детям.

Аналогичной связи у мужчин исследователи не заметили. Даже если женщина не поддерживает отца ребёнка, он не становится грубее в отношениях с детьми.

Как проводилось исследование?

Для описания склонности к тревожности, нервозности, стрессу, чувству вины и злости использовался термин «невротицизм». Учёные замеряли уровень невротицизма у отцов и матерей во время третьего триместра беременности: мужчинам и женщинам предлагал оценить ряд эмоциональных высказываний и изучали реакцию на них.

Когда ребёнку исполнялось 3 месяца, исследователи изучали, как взаимодействует пара друг с другом. Матери и отцу предлагалось переодеть ребёнка, разделив задачи между собой. И последний этап проходил, когда ребёнку исполнялось 9 месяцев. Родители по очереди играли с детьми, а учёные оценивали, как они ведут себя в процессе, насколько терпеливо и вежливо взаимодействуют с ребёнком.

Учёные пришли к выводу, что в семье, где мать склонна к тревоге, отцу важно играть роль позитивного родителя, чтобы женщина могла проявить больше терпения и эмпатии по отношению к ребёнку.