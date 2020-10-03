Финансовое благополучие семьи зависит от умения грамотно распоряжаться общим бюджетом. Редакция TAM. BY собрала пять советов по финансовой грамотности, которые помогут вам сэкономить и стать увереннее в завтрашних планах семьи.

1.Запомните правило 10%

Заведите в семье привычку откладывать средства с каждой зарплаты. Поверьте, 10% от дохода каждого члена семьи кажется не такой уж большой суммой, зато со временем общая копилка «вырастет» и пригодится при покупке холодильника или тура в Египет.

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Например, вы с партнёром получаете по 800 и 900 условных рублей ежемесячно. Откладывая по 10%, к новому году вы сможете порадовать себя новой плазмой или роботом-пылесосом — без оформления рассрочки. Главное — избавиться от соблазна тратить отложенную сумму на развлечения и прочие необязательные радости.

2. Ставьте конкретные цели

Идея с плазмой хороша, если это часть совместной цели. Когда точных финансовых планов на будущее нет, копить деньги «просто так» становится затруднительно: всегда будут отвлекать оправдания потратиться на случайные покупки.

Пусть первой целью станет формирование финансовой подушки, равной минимум половине вашего оклада. Она пригодится в тяжёлые времена, если кто-то из членов семьи потеряет работу, будет вынужден оплатить штраф или заболеет. Когда этот бюджет будет сформирован, начните откладывать средства на второстепенные цели (отдых, ремонт, покупку авто).

3. Учитесь планировать

Финансовый план — простой и действенный инструмент для сохранения семейного бюджета. Не поленитесь составить в блокноте список расходов на ближайшие два-три месяца — с указанием примерных сумм, округленных в большую сторону.

Кстати, очень удобно намечать план покупок в мобильных приложениях, оснащённых специальными функциями. Так, в некоторых сервисах можно создавать чек-листы, зачёркивать и менять местами покупки, отмечать задачи по важности, устанавливать напоминания и даже открывать совместный доступ другим пользователям.

Иногда мы услышим «прагматичные» советы в духе планирования ежедневных расходов (на питание и проезд), лимит которых нельзя превышать. В реальности придерживаться такого плана трудно: он не включает непредсказуемые затраты (продукты питания, средства гигиены) и форс-мажоры. Так что каждому члену семьи достаточно знать свой примерный минимум, но придерживаться его необязательно.

4. Следуйте приоритетам

Возьмите за правило совершать в первую очередь запланированные покупки. Не откладывайте оплату кредита, детского сада, домашнего интернета, мобильной связи или возврат долгов на конец месяца: получили зарплату — закрыли вопросы в ближайшую неделю.

Далее пересмотрите бюджет и выделите примерную сумму на питание, бензин или проезд в общественном транспорте, вспомните о ближайших праздниках. После распределения приоритетов у вас с партнёром, скорее всего, не останется острого желания беззаботно тратить зарплату в первые дни.

5. Ищите «пожирателей» бюджета

В психологии и образовательной сфере существует такое понятие, как «пожиратели времени» — привычки и занятия, незаметно отвлекающие человека от основной работы. В финансовом поле тоже есть свои «пожиратели», которые потихоньку тянут финансы из кошелька.

Отследить, куда утекают деньги, можно несколькими способами: