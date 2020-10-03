С каждым годом в Беларуси фиксируется рост преступлений в сфере высоких технологий. К данной категории преступлений относятся хищения денежных средств с использованием компьютерной техники (ст. 212 УК РБ) и преступления против информационной безопасности (ст. 349−355 УК РБ).

«Фишинг»

В настоящее время набирает обороты такой вид мошенничества, как «фишинг». Это метод мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определённую роль (например, сотрудника банка, покупателя), под разными предлогами выманивают у гражданина конфиденциальную информацию о банковской карте либо стимулируют к совершению определённых действий со своим карт-счётом либо банковской картой, направленных на завладение деньгами с данных банковских карт либо карт-счетов.

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В настоящее время в нашем регионе зафиксирован рост таких преступлений. С начала августа 2020 года по настоящее время в Слуцкий РОВД поступило более 30 заявлений граждан о хищении денежных средств с банковских счетов после того, как им позвонили неизвестные, которые представлялись работниками банков.

Звонившие сообщали гражданам, что с их карт совершались попытки хищения денежных средств, и чтобы их заблокировать, им необходимо уточнить некоторые данные. Далее, путём обмана и злоупотребления доверием, злоумышленники завладевали персональными паспортными данными граждан, а также реквизитами банковских карт, реквизитами доступа к интернет-банкингу, уникальными кодами из СМС-сообщений, поступающих на номера потерпевших.

При звонках неизвестных номера были либо скрыты, либо отображались зарубежные номера. В таком случае не стоит по телефону сообщать те сведения, которые просит собеседник, а лучше обратиться в банк и уточнить, действительно ли были несанкционированные операции по вашим счетам.

Торговые площадки

Также в настоящее время участились случаи хищения денег путём обмана и злоупотребления доверия граждан, а также хищения денег с банковских карт граждан, с использованием различных торговых площадок сети Интернет.

Злоумышленники размещают на сайтах объявления о продаже каких-либо товаров по привлекательной цене. После того как граждане заинтересовываются объявлением, злоумышленник предлагает дальнейшее общение посредством различных мессенджеров, например, Viber, WhatsApp и др., при этом не редко указывая иностранный номер телефона, чаще всего российского оператора сотовой связи. Далее злоумышленники используют следующие варианты завладения денежными средствами граждан.

В первом случае злоумышленники после переписки с лицом, заинтересовавшимся их товаром, сообщают, что вышлют товар только после полной либо частичной его оплаты, после чего предоставляют реквизиты банковских карт либо электронных кошельков для перевода денежных средств. После того как гражданин переводит на указанные реквизиты денежные средства за товар, продавец пропадает, товар гражданин не получает.

Во втором случае в ходе переписки злоумышленники сбрасывают «фишинговые» ссылки, в которых отображаются сведения о товаре, цена, а также поля для заполнения личных данных, адреса доставки, а также сведения о банковской карте (номер карты, срок действия, CVV-код), сведения из СМС-сообщений, поступающих на мобильные телефон. После того как граждане вводят все необходимые данные, злоумышленники получают несанкционированный доступ к банковским счетам граждан, после чего совершают хищения денежных средств с данных банковских счетов. В большинстве своих случаев злоумышленники денежные средства переводят на зарубежные банковские карты.

Как не стать жертвой кибермошенников

Для того чтобы не стать жертвой кибермошенников, стоит соблюдать одно главное правило: ни в коем случае не предоставлять посторонним лицам сведения о своих банковских картах независимо от того, просит ли это близкий родственник, друг или коллега по работе. Лучше перезвонить и уточнить, действительно ли вас просили о помощи.

Помните, что для перевода денежных средств с карты на карту нужны только номер банковской карты и срок её действия. Ни в коем случае нельзя предоставлять трёхзначный код (CVV), указанный на обратной стороне банковской карты, сообщать данные, полученные в виде СМС-сообщений, сеансовые пароли, коды авторизации, пароль 3D-Secure.

СПРАВКА. Ст. 212 УК РБ (Хищение путём использования компьютерной техники):