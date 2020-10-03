«По вкусу получились не хуже узбекских». Жительница Лучников рассказала про свой урожай арбузов (фото)

Елена Нестеренко представила на конкурс «Мой чудо-урожай» арбузы, которые выросли в Лучниках. Она утверждает, что по вкусу и по весу плоды получились не хуже узбекских.

Елена рассказала «Кур'еру», как ухаживала за арбузами. «Семена купила в магазине, сорт уже и не помню, — говорит Елена. — Ранней весной посадила семена в стаканчики, в середине мая высадила рассаду в открытый грунт, ничем не утепляла, не укрывала.

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Уход и место

Сложного ухода арбузы не требовали. Главное, чтобы место было открытым и солнеч­ным. Арбузы ничем не подкармливала, в засушливую погоду умеренно поливала — примерно по литру воды под куст. Обрывала лишние побеги, чтобы арбуз мог набрать силу: лучше вырастить один хороший арбуз, чем множество мелких и недозрелых. Секрет ещё и в почве. Арбуз любит песчаную. Как раз такая у нас и есть на участке.

Что выросло

Всего было 15 ростков арбузов, на них выросло 16 арбузов: шесть жёлтых, десять красных. Красные оказались слаще жёлтых, зато жёлтые имели привкус дыни. Самый маленький арбуз потянул на 4 кг, а самый большой — на 10 кг. В среднем плоды были по 7−8 кг. Если бы не холодный май, возможно, арбузы были бы ещё крупнее. В следующем году про­должим эксперимент с арбузами».

Партнёр конкурса

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