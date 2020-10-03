«По вкусу получились не хуже узбекских». Жительница Лучников рассказала про свой урожай арбузов (фото)

Марта Попова
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Елена Нестеренко представила на конкурс «Мой чудо-урожай» арбузы, которые выросли в Лучниках. Она утверждает, что по вкусу и по весу плоды получились не хуже узбекских.

Елена рассказала «Кур'еру», как ухаживала за арбузами.

Арбузы из Лучников не хуже узбекских, Слуцк
Купив пакетик семян, семья получила 16 вкусных арбузов. Фото предоставила Елена Нестеренко
«Семена купила в магазине, сорт уже и не помню, — говорит Елена. — Ранней весной посадила семена в стаканчики, в середине мая высадила рассаду в открытый грунт, ничем не утепляла, не укрывала.

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Уход и место

Сложного ухода арбузы не требовали. Главное, чтобы место было открытым и солнеч­ным. Арбузы ничем не подкармливала, в засушливую погоду умеренно поливала — примерно по литру воды под куст. Обрывала лишние побеги, чтобы арбуз мог набрать силу: лучше вырастить один хороший арбуз, чем множество мелких и недозрелых. Секрет ещё и в почве. Арбуз любит песчаную. Как раз такая у нас и есть на участке.

Что выросло

Всего было 15 ростков арбузов, на них выросло 16 арбузов: шесть жёлтых, десять красных. Красные оказались слаще жёлтых, зато жёлтые имели привкус дыни. Самый маленький арбуз потянул на 4 кг, а самый большой — на 10 кг. В среднем плоды были по 7−8 кг. Если бы не холодный май, возможно, арбузы были бы ещё крупнее. В следующем году про­должим эксперимент с арбузами».

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