В Слуцке прошла встреча для девушек с эндокринологом. Фотофакт

В субботу, 3 октября, в клубе Parking прошла встреча с эндокринологом Татьяной Савич из Минска. Специалист рассказала девушкам, про гормональную систему, когда нужно бить тревогу и какие анализы сдавать. Подробности в ближайшие дни.

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Встречу организовали женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Партнёр мероприятия — медицинская лаборатория «Синлаб».

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2002 года. Мы предлагаем нашим пациентам более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества нашей лаборатории:

результаты анализа от 1 рабочего дня



отправка результатов по e-mail, факсу, почте



архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней

консультации экспертов

отличные цены и программа лояльности

надёжная защита персональных данных.

«Синлаб» сегодня — больше, чем лаборатория. В филиале г. Слуцк, 2-ой пер. Чапаева, 2 ведёт приём врач-гинеколог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!