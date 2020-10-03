В Слуцке прошла встреча для девушек с эндокринологом. Фотофакт

В субботу, 3 октября, в клубе Parking прошла встреча с эндокринологом Татьяной Савич из Минска. Специалист рассказала девушкам, про гормональную систему, когда нужно бить тревогу и какие анализы сдавать. Подробности в ближайшие дни.
Встречу организовали женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Партнёр мероприятия — медицинская лаборатория «Синлаб».
Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2002 года. Мы предлагаем нашим пациентам более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.
Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.
Преимущества нашей лаборатории:
- результаты анализа от 1 рабочего дня
- отправка результатов по e-mail, факсу, почте
- архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней
- консультации экспертов
- отличные цены и программа лояльности
- надёжная защита персональных данных.
«Синлаб» сегодня — больше, чем лаборатория. В филиале г. Слуцк, 2-ой пер. Чапаева, 2 ведёт приём врач-гинеколог.
Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.
«Синлаб» — нам доверяют!
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