Эхо недели: в очередях за вирусом

На этой неделе случчане болели и стояли в очереди в поликлинику, делились с газетой «Кур'ер» своими историями и мнениями. А в Нагорном Карабахе снова шли бои.
Политика
В прошлые выходные между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнул военный конфликт. Боевые действия начались на территории непризнанной республики Нагорный Карабах.
В Минске снова прошёл марш протеста, на котором силовики массово задерживали людей.
- В это время в Слуцке было тихо. Позже один из случчан-активистов поделился мнением о том, почему в Слуцке больше не проводятся митинги.
- Вместо открытого выражения протеста случчане, кажется, перешли на партизанские методы. На стенах домов стали появляться символы и граффити.
- Кроме того, продолжилась история группы случчан, которые хотят отозвать депутата Палаты представителей от Слуцкого округа Валентину Ражанец.
- Слуцкая учительница, которая была наблюдателем на избирательном участке, подвела итоги того, что происходило до, во время и после выборов.
- Если вы хотите лучше разобраться в политической ситуации, можете прочитать интервью с журналистом и политологом из Слуцка. Он объясняет простыми словами, что сейчас происходит.
Экономика
В Беларуси власти планируют поднять некоторые налоги. Это налог на сдачу жилья, единый налог, налог для ремесленников и другие. Речь идёт о росте в несколько процентов.
Госдолг Беларуси вырос с начала года на 29,1% (на 13 млрд рублей). На 1 сентября его размер — 57,8 млрд рублей.
Коронавирус
Почти каждый пятый ученик средней школы № 13 Слуцка ушёл на самоизоляцию. Официальных данных о том, сколько человек из школы заразилось коронавирусом, нет.
Случчане с температурой, кашлем и другими признаками ОРВИ стоят в длинных очередях в поликлинику. К ним, к сожалению, присоединилась и наш корреспондент. Вот её подробный репортаж о том, что там происходит.
Происшествия
В деревне Ленино пожарные вынесли мужчину из огня.Пропал житель Слуцка Александр Сорокин. За значимую информацию о нём милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.
Количество ДТП в Слуцком районе увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом. Об этом «Кур'еру» сказал начальник Слуцкой ГАИ Александр Шавалеев. Также он ответил на самые частые вопросы случчан о работе ГАИ, вождении и дорожной обстановке.
Люди
- Случчанин Иван Байрош рассказал несколько историй о своей жизни и старом Слуцке.
- Жительница Слуцка Тамара Валынец заблудилась в лесу, но потом самостоятельно вышла к спасателям.
- Случчанин Михаил Тикач рассказал, как из-за своей кепки стал объектом внимания милиции.
- Акушерка Алла Хорькова рассказала о том, что самое сложное в её работе.
В городе и районе
- Свой 60-летний юбилей отметили Слуцкие электросети. Наш автор вспоминает о прежних руководителях и достижениях предприятия.
- Продолжается реконструкция трассы Р23. Сейчас дорожники работают сразу на двух участках.
- В некоторых домах Слуцка планово отключат свет.
Почитать и посмотреть
Радует, что «Кур'ер» превратился в полноценную дискуссионную площадку для случчан. Читатели стали не просто читателями. Они всё чаще делятся своим мнением и опытом по актуальным для общества вопросам, реагируют на наши публикации.Так, на сатирическую заметку нашей читательницы о неосведомлённости пенсионеров другая читательница — активная пенсионерка — ответила текстом о том, что общество может сделать, чтобы помочь пенсионерам стать более современными.
А в ответ на рассказ случчанки о послеродовой депрессии другая случчанка рассказала, как она выбиралась из более тяжёлой ситуации.
Жители Слуцка рассказали мистические истории, которые с ними случались.
А мама первоклассника поделилась опытом, как она справляется с первыми школьными проблемами.
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