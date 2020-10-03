Эхо недели: в очередях за вирусом

На этой неделе случчане болели и стояли в очереди в поликлинику, делились с газетой «Кур'ер» своими историями и мнениями. А в Нагорном Карабахе снова шли бои.

Политика

В прошлые выходные между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнул военный конфликт. Боевые действия начались на территории непризнанной республики Нагорный Карабах.

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В Минске снова прошёл марш протеста, на котором силовики массово задерживали людей.

Экономика

В Беларуси власти планируют поднять некоторые налоги. Это налог на сдачу жилья, единый налог, налог для ремесленников и другие. Речь идёт о росте в несколько процентов.

Госдолг Беларуси вырос с начала года на 29,1% (на 13 млрд рублей). На 1 сентября его размер — 57,8 млрд рублей.

Коронавирус

Почти каждый пятый ученик средней школы № 13 Слуцка ушёл на самоизоляцию. Официальных данных о том, сколько человек из школы заразилось коронавирусом, нет.

Случчане с температурой, кашлем и другими признаками ОРВИ стоят в длинных очередях в поликлинику. К ним, к сожалению, присоединилась и наш корреспондент. Вот её подробный репортаж о том, что там происходит.

Происшествия

В деревне Ленино пожарные вынесли мужчину из огня. Пропал житель Слуцка Александр Сорокин. За значимую информацию о нём милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.

Количество ДТП в Слуцком районе увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом. Об этом «Кур'еру» сказал начальник Слуцкой ГАИ Александр Шавалеев. Также он ответил на самые частые вопросы случчан о работе ГАИ, вождении и дорожной обстановке.

Люди

В городе и районе

Почитать и посмотреть

Радует, что «Кур'ер» превратился в полноценную дискуссионную площадку для случчан. Читатели стали не просто читателями. Они всё чаще делятся своим мнением и опытом по актуальным для общества вопросам, реагируют на наши публикации. Так, на сатирическую заметку нашей читательницы о неосведомлённости пенсионеров другая читательница — активная пенсионерка — ответила текстом о том, что общество может сделать, чтобы помочь пенсионерам стать более современными.

А в ответ на рассказ случчанки о послеродовой депрессии другая случчанка рассказала, как она выбиралась из более тяжёлой ситуации.

Жители Слуцка рассказали мистические истории, которые с ними случались.

А мама первоклассника поделилась опытом, как она справляется с первыми школьными проблемами.