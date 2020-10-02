В среду, 30 сентября, ФК «Слуцк» объявил о подписании нового футболиста. Состав команды пополнил защитник Виталий Запрудских. Напомним, что это четвёртое подписание новых футболистов. Ранее к команде присоединились Кирилл Алоян, Дмитрий Сасин, Илья Ращеня, Сергей Русак и Артём Поникаров.

Виталий Запрудских (29 лет). Футболист начинал играть во втором российском дивизионе за «Сибирь-2» (Новосибирск), выступал в первенстве ФНЛ за «Сибирь», калининградскую «Балтику», «Тамбов», затем играл в ПФЛ в клубах «Сочи», «Зоркий», «Волгарь». В 2019 году перешёл в клуб чемпионата Армении «Ной» (Ереван), в составе которого стал обладателем кубка Армении.

Дебют новичка возможен сегодня, в кубковом матче против солигорского «Шахтёра».