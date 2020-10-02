Учителю физики из Слуцка вручили награду «Отличник образования Республики Беларусь». Фотофакт

В четверг, 1 октября, в Белорусском государственном академическом музыкальном театре на торжественной церемонии, посвящённой областному празднику «День учителя-2020», Татьяна Максименко, преподаватель из Слуцка, получила нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь». Об этом сообщает МЛЫН.BY.

Татьяна Максименко преподаёт физику в старейшей школе Беларуси — гимназии № 1 города Слуцка, которая два года назад отпраздновала своё 400-летие. На учительскую стезю вступила в 1978 году, успев поработать в Азербайджане и ГДР. На протяжении 30 лет она прививает юным жителям Слуцка любовь к физике, в особенности к космосу. Именно за личный вклад в популяризацию и пропаганду научных знаний педагог была удостоена медали им. Юрия Гагарина от Ассоциации музеев космонавтики России. Сейчас же Татьяна получила нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь».

— Профессия учителя — это призвание. Если у наставника не горят глаза, сложно остаться в этой профессии на десятилетия. Во главу угла я ставлю не количество победителей областных и республиканских олимпиад, с которыми занималась все эти годы, а неподдельный интерес у наших учеников. Изучение космической тематики — конёк нашей гимназии. Из стен школы вышли Витольд Цераский, Семён Косберг, другие известные учёные и инженеры, внёсшие свой вклад в освоение космоса.