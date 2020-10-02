Ещё в первую волну коронавируса Минздрав разработал рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. Самый последний действующий приказ — от 1 июля. На эти документы несколько раз ссылался Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, при общении с корреспондентами «Кур'ера».



Временные рекомендации о лечении людей с COVID-19 подготовлены на основании практического опыта оказания медицинской помощи этим пациентам с учётом рекомендаций ВОЗ, зарубежных научных публикаций и материалов, говорится в приказе Минздрава № 690 от 1 июля 2020 года. Он выложен в свободном доступе на сайте ведомства.

«Кур'ер» выбрал самую простую и доступную информацию из этого документа, не касаясь протоколов лечения в стационаре, а также организации эпидемиологического расследования случаев COVID-19. У сотрудников редакции нет медицинского образования, поэтому оставим эту информацию для врачей.

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Как назначают и предоставляют лекарственные средства (ЛС) пациентам с COVID-19, медицинская помощь которым организована в амбулаторных условиях

Напомним, что амбулаторное лечение — лечение, проводимое на дому или при посещении самими больными лечебного учреждения (в отличие от стационарного лечения, когда пациента госпитализируют).

Перечень лекарственных средств, закупаемых за счёт средств республиканского бюджета для проведения контролируемого лечения, и которые могут быть назначены пациенту с COVID-19 врачом медицинской бригады в амбулаторных условиях:

Парацетамол 500 мг, таблетки;

Азитромицин 500 мг и 250 мг, таблетки, капсулы;

Амоксициллин/клавулановая кислота 875/125 мг, таблетки;

Кларитромицин 500 мг, таблетки;

Щефуроксим аксетил 500 мг, таблетки;

Левофлоксацин 750 мг, таблетки.

«Выдача на руки пациентам лекарственных средств осуществляется согласно назначенной схеме лечения на безвозмездной основе на один полный курс лечения», — говорится в документе.

Следовательно, если у человека диагноз COVID-19 и он лечится дома, то лекарства из списка для него бесплатны.

Формы клинического течения инфекции COVID-19 по степени тяжести

Бессимптомная форма

Однозначного определения этой формы инфекции COVID-19 в настоящее время нет. Она характеризуется отсутствием жалоб. По данным некоторых авторов, могут отмечаться признаки заболевания в виде рентгенологических изменений органов грудной клетки, незначительные изменения показателей лабораторных исследований крови.

Лёгкая форма

Острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных путей):

с температурой тела ниже 38,5°C, слабостью, болью в горле,

аносмией (потеря обоняния. — Прим. ред.),

лихорадочно-интоксикационного и катарального синдромов (кашель сухой или со скудной мокротой, заложенность носа или ринорея, боли в горле, конъюнктивит и т. д. ) без признаков нарушения функции внутренних органов.

Cреднетяжёлая форма

Острая респираторная вирусная инфекция с температурой тела выше 38,5°C, кашлем, выраженной слабостью и лихорадочно-интоксикационным синдромом.

Нетяжёлая пневмония:

с поражением нижних дыхательных путей без дыхательной недостаточности и признаков нарушения функции внутренних органов, подтверждённая рентгенологически,

сохранением сознания,

отсутствием заторможенности,

частота дыхания (ЧД) не более 22 в минуту,

частота сердечных сокращений (ЧСС) более 55 и менее 110 ударов в 1 мин;

отсутствием боли в грудной клетке и кровохарканья,

процентом сатурации кислорода (далее — SpO2) не менее 95% (по данным пульсоксиметрии);

систолическим артериальным давлением выше 90 мм рт.ст.;

содержанием лейкоцитов в общем анализе крови более 4,0×10⁹/л или менее 20,0×10⁹/л; лимфоцитов более 1,0×10⁹/л.

Тяжёлая форма

Тяжёлая пневмония:

с поражением нижних дыхательных путей, подтверждённая компьютерной томографией или рентгенологически, с признаками дыхательной недостаточности, снижением уровня сознания, выраженной слабостью, одышкой, ЧД более 22/мин;

SpO2 менее 93%, индекс оксигенации менее 300 м рт.ст.;

прогрессированием изменений в лёгких по данным КТ, рентгенографии;

нестабильной гемодинамикой (систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм рт.ст.; диурез менее 20 мл/час);

содержание лактата артериальной крови > 2 ммоль/л;

qSOFA > 2 балла (шкала SOFA служит для оценки органной недостаточности, риска смертности и сепсиса у пациентов в отделении интенсивной терапии и реанимации. — Прим.ред.).

Острый респираторный дистресс-синдром — появление или усугубление дыхательной недостаточности в течение 5−7 дней от начала заболевания, двусторонние затемнения при рентгенологическом исследовании лёгких и снижение индекса оксигенации.

Осложнения инфекции COVID-19