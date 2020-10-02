ФК «Шахтёр» (Солигорск) выбил ФК «Слуцк» из Кубка Беларуси

В пятницу, 2 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу между ФК «Слуцк» и ФК «Шахтёр» (Солигорск).

В первом тайме забитых голов не было, обе команды имели шансы для взятия ворот, но ближе к успеху были «горняки».

Во втором тайме гости открыли счёт на 61-ой минуте матча. Александр Сачивко (защитник ФК «Шахтёр») отдал голевую передачу на одноклубника Сергея Балановича, тот начал двигаться вдоль штрафной площади случчан и пробил точно в угол ворот соперников — 0:1. Спустя три минуты форвард «Шахтёра» Дарко Бодул подавал угловой, на подачу откликнулся отдавший ранее голевую передачу Александр Сачивко. Защитник забил мяч головой — 0:2. Далее, на 68-ой минуте матча, счёт стал разгромным. Диего Сантос (полузащитник ФК «Шахтёр») вырвался в контратаку и у штрафной площади случчан отдал голевую передачу на Романа Бегунова (защитника ФК «Шахтёр»). Роман был точен в исполнении — 0:3. На 84-ой минуте матча Дарко Бодул (нападающий ФК «Шахтёр») и Юлиус Сзоке (полузащитник ФК «Шахтёр») отыгрались на двоих в стенку, Юлиус огорчил случчан в четвёртый раз — 0:4. На 87-ой минуте встречи игроки «Слуцка» забили «гол престижа». Новичок команды Дмитрий Сасин подавал угловой, Абдул Гафар Сирима (форвард ФК «Слуцк») подстроился под удар и в касание поразил ворота Александра Гутора (вратаря ФК «Шахтёр»). Итог: ФК «Слуцк» проиграл солигорскому «Шахтёру» со счётом 1:4.

Так же, в первом тайме, Никола Антич (защитник ФК «Шахтёр») не реализовал пенальти — вратарь парировал удар.

Таким образом, ФК «Шахтёр» разгромил случчан со счётом 4:1. По результату матча «горняки» проходят в ¼ финала Кубка Беларуси.