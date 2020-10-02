«Надо не ходить, а бегать». Учитель, депутат и бард из слуцкой деревни о своей работе и о том, откуда в её сутках 25-й час

Больше 20 лет преподает сельским детям белорусский язык и литературу, а также наводит порядок в родной деревне и пишет песни. Жительница поселка Вынищи Слуцкого района Валентина Шишко рассказала МЛЫН. BY о своей работе, учениках и о том, откуда в её сутках берется 25-й час.

Учитель белорусского

Бокшицкая средняя школа просто утопает в цветах. По длинным галереям из бархатцев и астр на встречу ко мне спешит Валентина Шишко. Грядет вторая волна коронавируса, чтобы не подвергать детей опасности, посторонним людям вход в учебное заведение строго воспрещен. Так что общаемся с сельской учительницей в небольшом уютном саду рядом со школой.

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— Я не из тех, кто с детства мечтал о профессии педагога, — признается Валентина. — В семье самая младшая, еще у меня 3 сестры. Папа мечтал о сыне, так что воспитывал меня как мальчика: и коня научил запрягать, и велосипеды чинить, и забор ставить. Так что я всегда думала, что свяжу свою жизнь с технической специальностью. Но когда после школы поехала подавать документы в вуз, долго не могла выбрать, куда пойти учиться. Обошла все техникумы и институты Минска. Последним был педагогический. Ну я и решила, что буду учителем. Подала документы на филфак: по белорусскому языку и литературе всегда была в числе лучших учеников своей школы.

— Не люблю, когда говорят, что в сельских школах уровень преподавания слабее, чем в городских. У нас тоже много достойных учителей, которые обожают свою работу и своих учеников. Например, я никогда не ограничиваюсь на уроках только учебниками. У меня дома постоянно работает компьютер: то я какие-то карточки делаю, то схемы рисую, игры придумываю. Ведь язык — предмет живой, к его изучению нужен творческий подход. Однажды я сшила для детей профессорские шляпы, и каждый ученик мог на 10 минут стать учителем: объяснить какое-то правило, проверить домашнюю работу, придумать задание. Не остались в стороне даже те ребята, которые не особенно усердны в учебе, — рассказывает учительница.

Дела депутатские

Во время беседы Валентина Шишко то и дело бросает взгляд на часы: после школы ее ждет еще одна работа. Вот уже больше десятка лет женщина является депутатом сельского совета и следит за порядком в родной деревне Вынищи. И сейчас сельчанке нужно решить несколько важных вопросов. Чтобы не терять время, садимся в машину и едем решать общественные дела.

— Если честно, всегда представляла депутата человеком в костюме и с дипломатом в руках, — не скрываю своего удивления я.

— В костюме решать деревенские вопросы неудобно. А вместо дипломата у меня есть чемоданчик с инструментами, — отшучивается Валентина.

Наводить порядки в родных Вынищах женщина начала еще задолго до того, как стала депутатом. Вернулась в деревню после института — и взялась за благоустройство. Вместе с другими активными сельчанами проводила субботники, убирала одинокие могилы на местном кладбище. А однажды председатель сельисполкома поставил перед фактом: Валентину Шишко выдвигают кандидатом в депутаты местного сельсовета. Так и началась официальная общественная деятельность и длится уже четвертый срок. — Деревня у нас вымирающая. Раньше было 220 дворов, сейчас из постоянных жителей человек 80 только наберется. В основном пожилые люди. Магазин, клуб, школу закрыли за ненадобностью. А так хочется, чтобы деревня жила, процветала. У нас ведь такая богатая история. А люди какие! Добрые, трудолюбивые, талантливые, — рассказывает Валентина.

Решает сельский депутат разнообразные проблемы. Бывает, соседи между собой что-то не поделили — помогает разобраться. У кого-то свет или воду отключили — решает и этот вопрос. Может и одежду починить односельчанам — благо, со швейной машинкой на «ты». А если кому нужно документ на компьютере напечатать или письмо электронное отправить, здесь тоже без нее не обходится.

— Люди звонят или приходят в разное время, так что без дела никогда не сижу, — улыбается Валентина.

А еще с подачи местного депутата в деревне Вынищи возродили традицию проводить так называемые фэсты — народные праздники с живой музыкой, танцами, концертами. Здесь уже прошло 4 таких мероприятия. Творческие номера готовят местные жители, по всей деревне собираются деньги на музыкантов и угощения.

— Сами не ожидали, но на наши «фэсты» собирается столько людей — не сосчитать! Приезжают и из других деревень, городов. Даже из Казахстана и России люди бывали, — рассказывает депутат Шишко.

На организацию прошлого праздника собрали чуть больше средств, чем требовалось. Так что оставшиеся деньги пустили на ремонт сельского костела.

— Его в 1993 году еще моя тетя начинала строить. Со временем костел стал требовать ремонта. Вот мы на общественные деньги закупили стройматериалы и за четыре вечера своими силами сделали, — приглашает посмотреть на плод труда сельчан Валентина. — Впереди еще много планов, только бы на все хватило сил.

Стихи из огорода

После напряженного трудового дня — обязательно творческий отдых. Валентина Шишко приглашает в гости, достает гитару и заводит лирическую песню. Конечно, про любовь.

— Кто автор? — интересуюсь, когда струны замолкают.

— Это собственного сочинения, — слегка краснеет Валентина. В репертуаре сельчанки уже не один десяток песен собственного сочинения. Есть и студийные записи, а видео, где Валентина Шишко поет для дочери на свадьбе, набрало на YouTube почти полтора миллиона просмотров!

— Я самоучка, в музыкальной школе не училась — не было возможности. В институте освоила гитару — подарок старших сестер на день рождения. Уже когда вернулась на родину и пошла работать в школу, стала писать песни. Сначала слова родились, потом музыка. Жаль только, не могу записать мелодию — не знаю нотной грамоты, — рассказывает Валентина.

Cо своими песнями женщина выступала не только на сельской сцене, но и принимала участие в районных и областных мероприятиях. Слуцкий бард даже состоит в Минском областном народном клубе поэтов и композиторов «Живица», гастролирует по разным уголкам Беларуси.

— Пишу обо всем: о родной деревне, о белорусском языке, о войне, о любви. Есть и юмористические песенки. Никогда не сажусь за бумагу специально, обычно и слова, и музыка приходят ко мне спонтанно, за работой. То на огороде тружусь — и вдруг мелодия пришла, то по дороге домой строчку придумала: тут же достою блокнот и буквально на коленках записываю, — смеется Валентина.

— Как же вам на все времени хватает? В сутках ведь всего 24 часа, — удивляюсь я.

— А я 25-й час научилась выискивать, — подмигивает Валентина. — Просто надо не ходить, а бегать. И каждую свободную секунду стараться с пользой использовать. Тогда и уставать меньше будешь, и все успеешь. Проверено на себе!