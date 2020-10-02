На пожаре под Слуцком работники МЧС спасли из огня мужчину

Сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Ленино спасателям поступило в 20.13 в четверг, 1 октября. Когда подразделения МЧС прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем.

Была информация, что, возможно, внутри есть люди. И она подтвердилась: в одной из комнат на полу у стены был обнаружен мужчина, на свежий воздух его вынесли через окно. Случчанина осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

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Пожар ликвидировали. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнём при курении.