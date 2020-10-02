Слуцк после выборов: почему пенсионеров назначили виноватыми и что с этим делать. Мнение

Мудрец сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Читаю и слушаю высказывания о роли пенсионеров, которые якобы зомбированы телевизором и ничего не понимают в текущей ситуации. Хочу ответить, что пенсионеры «не двое из ларца — одинаковы с лица». Да и само слово «пенсионер» некорректное. Правильнее говорить о людях, которые за определённый вид деятельности имеют право не участвовать в трудовой жизни общества по достижении определённого возраста.
Для представителей разных профессий свой возрастной потолок. Право на пенсионные выплаты, которые люди сами себе накопили в течение долгих лет, некоторые получают и в 40 лет. За последние 30−40 лет жизнь очень изменилась. А стереотипы о внешнем виде и интеллекте тех, кто получает пенсию, остались прежними. Многие хотели бы заниматься прежней профессией, но общество выталкивает их на обочину жизни. Навешивает ярлыки. Как сказала одна моя коллега, «делают дураками». У человека, который становится не нужен социуму, пропадает интерес к жизни. Да и средств на поддержание достойного уровня часто нет.
Поэтому обществу очень серьёзно нужно задуматься, как помочь так называемым пенсионерам быть активными членами общества. Обучить работать с новыми электронными средствами. Решить, как использовать накопленный ими жизненный и профессиональный опыт для прогресса. Возможно, тогда эти люди смогут купить навороченные гаджеты. Начнут читать и сопоставлять разные точки зрения на текущие события.
Нужно подумать и учесть, что многие, кто получает пенсии, пережили хрущёвскую оттепель, горбачёвскую перестройку. Они знают, чем закончились те прошлые перемены. Поэтому так осторожно относятся к попыткам новых изменений. В их логике наверняка есть здравый смысл.
Молодёжь тоже очень неоднородная. Не будем всех стричь под одну гребёнку. Среди тех, кто не смотрит ТВ и не слушает радио, а с гаджетами на «ты», есть противники перемен.
Всем оппонентам в споре о дальнейшем развитии нашего общества нужно учиться слушать аргументацию других. Находить компромисс. Хочется привести пример французских политиков конца 19-го — начала 20 века. Друзья по жизни могли состоять в разных партиях и спорить до хрипоты по политическим вопросам. А затем, как ни в чём не бывало, идти вместе в кафе и наслаждаться жизнью.
Читая комментарии в соцсетях, слушая устные высказывания, понимаешь, как нам не хватает толерантности, терпения, уважения друг к другу. Поэтому назначаем виновных. Хотя не секрет, что в сложившейся ситуации не пенсионеры создали проблемы.
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Так никто ж не спорит, но вы попробуйте заставить человека учиться интернету, мне например не удалось доказать матери полезность оплаты коммунальных служб через интернет они лучше на почте очередь отстоят боятся всего нового если за 80 вообще мрак, хотя есть и исключения