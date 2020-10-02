Слуцк после выборов: почему пенсионеров назначили виноватыми и что с этим делать. Мнение

Мудрец сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Читаю и слушаю высказывания о роли пенсионеров, которые якобы зомбированы телевизором и ничего не понимают в текущей ситуации. Хочу ответить, что пенсионеры «не двое из ларца — одинаковы с лица». Да и само слово «пенсионер» некорректное. Правильнее говорить о людях, которые за определённый вид деятельности имеют право не участвовать в трудовой жизни общества по достижении определённого возраста.

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Для представителей разных профессий свой возрастной потолок. Право на пенсионные выплаты, которые люди сами себе накопили в течение долгих лет, некоторые получают и в 40 лет. За последние 30−40 лет жизнь очень изменилась. А стереотипы о внешнем виде и интеллекте тех, кто получает пенсию, остались прежними. Многие хотели бы заниматься прежней профессией, но общество выталкивает их на обочину жизни. Навешивает ярлыки. Как сказала одна моя коллега, «делают дураками». У человека, который становится не нужен социуму, пропадает интерес к жизни. Да и средств на поддержание достойного уровня часто нет.

Поэтому обществу очень серьёзно нужно задуматься, как помочь так называемым пенсионерам быть активными членами общества. Обучить работать с новыми электронными средствами. Решить, как использовать накопленный ими жизненный и профессиональный опыт для прогресса. Возможно, тогда эти люди смогут купить навороченные гаджеты. Начнут читать и сопоставлять разные точки зрения на текущие события.

Нужно подумать и учесть, что многие, кто получает пенсии, пережили хрущёвскую оттепель, горбачёвскую перестройку. Они знают, чем закончились те прошлые перемены. Поэтому так осторожно относятся к попыткам новых изменений. В их логике наверняка есть здравый смысл.

Молодёжь тоже очень неоднородная. Не будем всех стричь под одну гребёнку. Среди тех, кто не смотрит ТВ и не слушает радио, а с гаджетами на «ты», есть противники перемен.

Всем оппонентам в споре о дальнейшем развитии нашего общества нужно учиться слушать аргументацию других. Находить компромисс. Хочется привести пример французских политиков конца 19-го — начала 20 века. Друзья по жизни могли состоять в разных партиях и спорить до хрипоты по политическим вопросам. А затем, как ни в чём не бывало, идти вместе в кафе и наслаждаться жизнью.

Читая комментарии в соцсетях, слушая устные высказывания, понимаешь, как нам не хватает толерантности, терпения, уважения друг к другу. Поэтому назначаем виновных. Хотя не секрет, что в сложившейся ситуации не пенсионеры создали проблемы.

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