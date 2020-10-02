Мнение: арестованных на демонстрациях нужно направлять на сельхозработы

Смотрю, что студенты и молодые безработные девицы, которым делать нечего, выходят на демонстрации.

Молодыми людьми командуют с Nexta, и они идут как стадо диких баранов. Свободы они хотят. От кого? От самих себя. Какая свобода? Они сами привязаны или к работе, или к банку, или к ссудам. Какая же это свобода? Они хотят быть свободными, пусть откажутся от всего, и они будут свободны и бомжами. Это для них свобода?

Реклама

Вас побили? Не страшно — заживёт. Будете умнее.

А исправить это можно очень просто. Заранее узнать, в каких сельхозпредприятиях и коровниках требуются работники и строители, кого арестуют на демонстрациях, направлять туда на работы за зарплату под надзором, чтобы они узнали, как работать, а то они знают только, как покупать в магазинах, а как выращивается — не знают. Об этом сообщать заранее по телевизору и в интернете. Будут поднимать сельское хозяйство, а там работы много. Так каждую неделю и сельское хозяйство будет укомплектовано. Дамы научатся быть доярками. Митингующих студентов — исключать без разговоров. Право голоса увеличить до 24 лет, чтобы набрались ума. Как они узнают про это, демонстрации прекратятся. Они ехать однозначно не захотят.

Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

От редакции: из публикации удалены оскорбления, искажение фактов и пропагандистские штампы.