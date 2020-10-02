«Не те мы люди»… Мнение о том, почему в Слуцке больше нет акций протеста

В то время как в Минске каждое воскресенье проходят масштабные протестные марши, в Слуцке всё тихо. Последняя более-менее крупная акция проходила ещё в августе. Тогда же активные случчане пытались наладить диалог с властью, подавали заявки на проведение митингов в райисполком. Один из них на условиях анонимности написал «Кур'еру» своё мнение о том, почему в Слуцке сейчас ничего не происходит.

«У нас тут всё „тухло“, — написал случчанин. — Те, кто хочет и не боится участвовать в акциях, ездят в Минск. Почему? Моё мнение: просто у нас в Слуцке люди привыкли быть законопослушными. А закон сейчас работает в одностороннем порядке, только для удержания власти. Что мы готовы были сделать, мы сделали, в правовом поле и не только (про митинги). А что ещё мы можем? Согласовать митинг — нет. Выразить своё мнение — нет. Более радикальные методы — нет, не те мы люди. Мнение у людей не поменялось, просто руки многие опустили».