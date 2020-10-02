«В нашей компании работают только женщины». Основательницы брендов MUA и Normal рассказали о развитии швейного производства в Слуцке

Год назад в Слуцке открылось швейное производство женских брендов MUA и Normal. Lampa пообщалась с Дарьей Соловьёвой и Екатериной Толкачёвой, основательницами брендов, об эйджизме (дискриминация по возрасту), женском бизнесе и стандартах производства.

Почему решили открыть швейное производство в Слуцке? Одна из главных причин — это то, что Дарья сама из Слуцка. Здесь живут её родственники.

«Когда мы были в процессе запуска производства, мой отец очень помог: решал вопросы по стройке, которые возникали. Мы сами не всегда могли присутствовать, но знали, что всё под контролем», — говорит Дарья.

Вторая причина, почему Слуцк, — это удобное расположение. Наш головной офис находится в Минске, а Слуцк — совсем рядом. Плюс в Солигорске у нас находится логистический пункт для отправки оптовых заказов.

Также в Слуцке есть несколько крупных швейных предприятий, а это значит, что есть и подготовленные кадры.

Говоря о кадрах. На данный момент у нас работают около 18 человек. Планируем добрать две бригады. Набираем как опытных швей, так и новичков, которые только получили швейную специальность. Мы готовы их обучить и дать рабочее место в случае, если видим, что человек заинтересован в работе. Также с переподготовкой нет проблем — возьмём женщин, которые раньше не шили женскую одежду, а работали на предприятиях по пошиву униформы или мебели.

В нашей компании нет предрассудков по поводу возраста. Мы набираем людей любой возрастной категории, главное — навыки и любовь к своей профессии. Если вам 70 или 18 — нет никакой разницы. Возраст принципиален скорее на креативных позициях, где необходимо улавливать меняющиеся тенденции.

Это правда, что в MUA работают только женщины?

Да. Раньше мы набирали в команду женщин по стечению обстоятельств. А сейчас это наша уникальная особенность и один из корпоративных принципов. И, кстати, впоследствии слоганом бренда MUA стал «Одежда, созданная женщинами для женщин».

Расскажите о стандартах производства MUA и условиях труда.

Изначально, когда мы открывали производство в Слуцке, мы чётко знали стандарт, которому будем следовать в моменте запуска цеха и дальнейшего его развития. Для нас эталон - это швейные (и не только) производства в Германии с их безупречными техническими характеристиками. И это не только оснащение цеха, стандартизация пошива, техника безопасности, но и педантичный подход к оформлению пространства.

До ремонта:

Человек проводит на работе большую часть своей жизни. Поэтому нашим сотрудницам должно быть комфортно как физически, так и эмоционально.Для нас в развитии цеха в Слуцке есть две главные цели. Первая — расширить, а не сократить команду в такое непростое для экономики всего мира время. Вторая — создать такой коллектив, в котором нет места конфликтам и текучки кадров. Коллектив, где есть доверие и взаимопомощь, а не муштра и добровольное рабство. Для этого мы разработали систему мотивации и постепенно её внедряем. Что уже получилось внедрить? Каждый сотрудник получает скидку 30% на продукцию. Также мы дарим подарок лучшей работнице месяца — это любая понравившаяся вещь обоих брендов. В комнате отдыха есть вся необходимая техника, а также чай, кофе и угощения для персонала за счёт компании. Кроме того, швеи всегда могут воспользоваться нашим оборудованием в нерабочее время для своих нужд, а также мы безвозмездно предлагаем наши ткани, которые остались после прошлых коллекций.

Все наши швеи оформлены официально, с предоставлением всех соцгарантий. Если вы хотите работать швеёй, но боитесь попробовать — отбросьте все сомнения и просто позвоните: (8 044) 585 97 51 (Екатерина), (8 029) 311 13 41 (Дарья). Звонить с 11 до 17 часов.









