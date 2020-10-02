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«Муж сказал, что мне нельзя бросать работу». В ответ на нашу публикацию о послеродовой депрессии случчанка поделилась своей историей

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Прочитав историю случчанки о послеродовой депрессии, очень захотелось написать о себе.

После рождения ребёнка, кроме послеродовой депрессии, на меня навалилось много других проблем. Больше месяца не могла сидеть, грыжа на полживота. Родители разводились, и у них была атомная война, а я крайняя. Работа, постоянно звонящий телефон — муж сказал, что деньги ограничены и мне нельзя бросать работу. Приходящая свекровь, которая вечно попрекала и упрекала, что муж и дом недосмотрены, как ей хотелось бы, и супруг, который её поддерживал. Конечно, свекровь могла и не приходить, но с ребёнком, пока я работала, оставить было некого. Я молчала.

Какой была моя жизнь, даже описать трудно. Единственный человечек, ради которого я всё терпела, с которым я разговаривала, ради которого я жила, работала и живу сейчас, — это мой ребёнок. Оставалось только ждать, и я ждала. Дети растут.

Сейчас я иногда вспоминаю о том времени и говорю всем спасибо! Если бы не они, я бы сейчас не была с железным характером, закалённой силой воли, рассудительным и мудрым человеком, не научилась бы себя защищать.

Екатерина

Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.




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