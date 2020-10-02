«Придя в школу, мы полностью отдаёмся детям». Педагог из Слуцка высказалась на мероприятии, посвящённом Дню учителя

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Поощрять лучших учителей, преподавателей и воспитателей, укреплять материально-техническую базу учреждений образования, создавать комфортные условия для труда нужно круглогодично. Об этом заявил Александр Турчин, председатель Миноблисполкома, во время областного торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя, передаёт БелТА.

Как прошло мероприятие, посвященное Дню учителя, в Минске
Фото: Миноблисполком
В Белорусском государственном академическом музыкальном театре собрались около 800 представителей одной из самых нужных и важных профессий. Людей, которые своим каждодневным самоотверженным трудом воспитывают новое поколение и тем самым создают будущее Беларуси.

«Профессия учителя во все времена была самой уважаемой и почитаемой в обществе. Вы, как и ваши предшественники, посвящаете свою жизнь благородному делу — обучаете подрастающее поколение, передаёте детям ваши знания и умения, объясняете глубинный смысл человеческих ценностей и помогаете им стать настоящими людьми, — отметил Александр Турчин. — Благодаря вам, вашему неравнодушному отношению к профессии тысячи и тысячи учеников по всей Минской области ежедневно торопятся в свои классы, учатся добру и справедливости, развивают лучшие нравственные качества. Успехи наших школьников на международных, республиканских конкурсах и олимпиадах, творческих и спортивных соревнованиях — это ваша неоспоримая заслуга и вклад в развитие нашей страны. Спасибо вам за ваш труд».

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От тёплых слов — к заслуженным наградам. Глава центрального региона вручил почётные грамоты Миноблисполкома лучшим учителям, воспитателям и матерям-воспитателям домов семейного типа. Церемонию награждения продолжил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, руководители профсоюзных организаций, областного управления МЧС и других ведомств. Всего заслуженные награды на торжественном мероприятии получили 112 педагогических работников. А в целом в канун профессионального праздника грамотами, благодарностями, нагрудными знаками Министерства образования и другими наградами будут отмечены 4 087 представителей педагогической отрасли.

Как прошло мероприятие, посвященное Дню учителя, в Минске
Фото: Миноблисполком
«Я из династии педагогов: мама и два брата связали свою жизнь с этой удивительной профессией. Конечно, мне очень приятно сегодня получить награду. Я очень рада, что наш труд не остаётся без внимания. Учитель — это не профессия, а состояние души, ведь, придя в школу, мы полностью отдаёмся детям, учебному процессу, порой забывая о своих личным хлопотах и волнениях. Зато какое же это счастье, когда твои ученики хорошо усваивают знания, побеждают в конкурсах и олимпиадах, успешно занимаются исследовательской работой. Эти минуты радости стоят дней и месяцев кропотливой работы. Хочется сказать спасибо руководству области за заботу и поддержку. Она действительно для нас важна», — поделилась Татьяна Максименко, учитель гимназии № 1 Слуцка.

«Сейчас наши учителя как никогда раньше должны чувствовать себя особенно нужными и важными для всего общества. Поэтому задача власти — создать им комфортные условия для работы. Минский областной исполнительный комитет уделяет пристальное внимание развитию системы образования, всегда принимая и поддерживая инициативы педагогического коллектива. Мы и впредь будем оказывать помощь, необходимую для качественного и современного образования наших детей. Главное в этом деле — действовать сообща», — подчеркнул председатель Миноблисполкома.

Как прошло мероприятие, посвященное Дню учителя, в Минске
Фото: Миноблисполком
Награды и цветы нашли своих обладателей, однако сюрпризы на этом не закончились. После официальной части всех гостей праздника ожидал спектакль музыкального театра «Еврейское счастье». Не покинул торжество без подарка и Александр Турчин. Педагогический коллектив области вручил ему картину.

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