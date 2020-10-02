«Придя в школу, мы полностью отдаёмся детям». Педагог из Слуцка высказалась на мероприятии, посвящённом Дню учителя

Поощрять лучших учителей, преподавателей и воспитателей, укреплять материально-техническую базу учреждений образования, создавать комфортные условия для труда нужно круглогодично. Об этом заявил Александр Турчин, председатель Миноблисполкома, во время областного торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя, передаёт БелТА.

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре собрались около 800 представителей одной из самых нужных и важных профессий. Людей, которые своим каждодневным самоотверженным трудом воспитывают новое поколение и тем самым создают будущее Беларуси.

«Профессия учителя во все времена была самой уважаемой и почитаемой в обществе. Вы, как и ваши предшественники, посвящаете свою жизнь благородному делу — обучаете подрастающее поколение, передаёте детям ваши знания и умения, объясняете глубинный смысл человеческих ценностей и помогаете им стать настоящими людьми, — отметил Александр Турчин. — Благодаря вам, вашему неравнодушному отношению к профессии тысячи и тысячи учеников по всей Минской области ежедневно торопятся в свои классы, учатся добру и справедливости, развивают лучшие нравственные качества. Успехи наших школьников на международных, республиканских конкурсах и олимпиадах, творческих и спортивных соревнованиях — это ваша неоспоримая заслуга и вклад в развитие нашей страны. Спасибо вам за ваш труд».

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От тёплых слов — к заслуженным наградам. Глава центрального региона вручил почётные грамоты Миноблисполкома лучшим учителям, воспитателям и матерям-воспитателям домов семейного типа. Церемонию награждения продолжил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, руководители профсоюзных организаций, областного управления МЧС и других ведомств. Всего заслуженные награды на торжественном мероприятии получили 112 педагогических работников. А в целом в канун профессионального праздника грамотами, благодарностями, нагрудными знаками Министерства образования и другими наградами будут отмечены 4 087 представителей педагогической отрасли. «Я из династии педагогов: мама и два брата связали свою жизнь с этой удивительной профессией. Конечно, мне очень приятно сегодня получить награду. Я очень рада, что наш труд не остаётся без внимания. Учитель — это не профессия, а состояние души, ведь, придя в школу, мы полностью отдаёмся детям, учебному процессу, порой забывая о своих личным хлопотах и волнениях. Зато какое же это счастье, когда твои ученики хорошо усваивают знания, побеждают в конкурсах и олимпиадах, успешно занимаются исследовательской работой. Эти минуты радости стоят дней и месяцев кропотливой работы. Хочется сказать спасибо руководству области за заботу и поддержку. Она действительно для нас важна», — поделилась Татьяна Максименко, учитель гимназии № 1 Слуцка.

«Сейчас наши учителя как никогда раньше должны чувствовать себя особенно нужными и важными для всего общества. Поэтому задача власти — создать им комфортные условия для работы. Минский областной исполнительный комитет уделяет пристальное внимание развитию системы образования, всегда принимая и поддерживая инициативы педагогического коллектива. Мы и впредь будем оказывать помощь, необходимую для качественного и современного образования наших детей. Главное в этом деле — действовать сообща», — подчеркнул председатель Миноблисполкома. Награды и цветы нашли своих обладателей, однако сюрпризы на этом не закончились. После официальной части всех гостей праздника ожидал спектакль музыкального театра «Еврейское счастье». Не покинул торжество без подарка и Александр Турчин. Педагогический коллектив области вручил ему картину.