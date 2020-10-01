Так получилось‚ что в прошедшую субботу проснулась с температурой 37‚7 и сильным кашлем. Уже читая в соцсетях про очереди по 60 человек‚ не стала ждать понедельника и поехала в поликлинику. Прошла врачей достаточно быстро‚ в воскресенье открыли больничный.



В выходные пациентов с температурой и результатами компьютерной томографии (КТ) принимали в 103-м и 105-м кабинетах. Лёгкие мне проверили — КТ показало‚ что патологий нет. Про тест на коронавирус речи даже не шло. Мне сказали‚ что в среду надо будет явиться уже в 310-й кабинет.

Тогда и началось самое весёлое‚ когда надо было прийти на приём.

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Итак‚ среда. Приезжаю на место примерно к 8.30. Чтобы попасть в этот кабинет‚ надо обойти поликлинику с обратной стороны. Там сделали «грязную» зону по коронавирусу.



На улице стоят, по моим подсчётам, 25 человек. Они стараются соблюдать дистанцию между собой. Оказывается‚ это только конец очереди. Остальные пациенты растянулись по лестнице на третий этаж и наверху в коридоре‚ где и находятся кабинеты № 310‚ 311 и 312. На улице прохладно‚ когда дует ветер‚ можно сказать‚ что даже холодно. Кто приехал на машинах‚ сидят в них и периодически возвращаются‚ чтобы проверить очередь.

В 8.37 выходит одна случчанка и говорит‚ что там 30 человек и с 8 утра прошло только трое. Народ рассказывает‚ что с понедельника 105-й кабинет — «чистая» зона. Одну девушку прогнали‚ когда она заглянула туда со своим больничным. Хотя в выходные там ещё принимали таких пациентов.

Понимаю‚ что придётся ждать очень долго. Причём люди пришли на первичный приём с температурой‚ по больничному‚ как я. И все стоим в одной очереди. Пациенты с результатами компьютерной томографии долго не ждут‚ их пропускают вперёд через одного.

Проходит час. Я только заглядываю на лестницу‚ до верха не поднимаюсь. Одна женщина стоит с книгой‚ кто-то смотрит в мобильный телефон‚ остальные просто ждут. Не тороплюсь идти к кабинетам‚ потому что это очередь не ускорит‚ и лучше побыть на свежем воздухе.

Случчанка‚ которая сообщала про количество человек в очереди‚ периодически поднимается наверх. Она говорит‚ что принимает один врач. Потом узнаёт‚ что работают два кабинета.

Она рассказывает‚ что есть те‚ кто внаглую проходит без очереди. Одна женщина поставила ногу перед дверью и пошла на приём‚ несмотря на возмущение остальных людей. «Тут надо стоять с электрошокером. По-другому не получится"‚ — говорит случчанка.

Ждём дальше. Стоять скучно. Сидеть в интернете тоже. Злободневнее обсудить ситуацию‚ которая сложилась. Ожидающим непонятно‚ зачем собирать людей в одну кучу. Если там много пациентов‚ то дали бы ещё одного врача.

— Я пришёл в прошлый раз в 7.50‚ а прошёл в 13.25. Было два врача‚ — вспоминает мужчина‚ который подключается к разговору (это его четвёртый визит в поликлинику).

— Потом ещё каких анализов не найдут. Отправят искать‚ как у нас было. Сам иди и ищи по лаборатории‚ потом приходят, идут без очереди. Тогда я ещё хорошо попал. После обеда вообще один врач принимает. Но хоть 105-й кабинет работал. Кто первый раз‚ шли туда. Когда я пришёл впервые‚ было 7 вечера‚ сидели человек 10. Вышел врач и говорит: «Очередь не занимать». А куда идти? В приёмный покой? Тоже надо разобраться. Как додумались? Столько людей…

— Для больничных кабинет сделали бы отдельный‚ — говорит другая женщина.

— Я сейчас врачу скажу: «Закрывайте больничный"‚ — отвечает мужчина‚ который пришёл четвёртый раз. — А то каждый раз стой с больными людьми. Кто его знает‚ у кого что? Обсуждаем‚ почему на больничном так мало дней между приёмами.

— В первую волну неделю сразу давали‚ — вспоминает собеседница.

Уже начинаю думать‚ что тоже закрою больничный‚ потому что придётся опять стоять в очереди.

— Сегодня ещё повезло‚ что с КТ мало положительных результатов — никто не идёт. Я когда в прошлую пятницу проходил‚ у нас почти каждого третьего отправляли в 105-й с какой-то патологией. Стояла женщина. Говорила‚ что нет ни температуры‚ ни кашля. Была уверена‚ что ничего не будет. А показало пневмонию‚ — вспоминает случчанин. — У меня с работы двух человек отправили в Марьину Горку подтверждённых (с коронавирусом — Прим.автора). Здесь же открыли три отделения. Может, и здесь уже хватает. У коллеги тоже температуры не было. Он пошёл платно сдал КТ. У него оказалась пневмония.

Потом люди говорят о смерти сотрудницы автовокзала — высказывают сожаление и говорят‚ что у её трёх коллег тоже коронавирус.

Проходит ещё час. Кажется‚ время тянется бесконечно. Уже начинаю жалеть‚ что открыла больничный.

— Такое впечатление, что мы на митинг собрались — столько людей, — говорит женщина рядом. Она рассказывает‚ что другая женщина пришла в начале седьмого и была 11-я в очереди.

— Тусуетесь не там‚ где надо‚ а потом болеем‚ — отвечает кому-то на лестнице медицинский работник.

Кажется‚ что это никогда не закончится. К слову‚ почти все люди в масках. Пару мужчин стоят без них.

Наверх поднимаюсь примерно после 12 часов. Тянула до последнего‚ чтобы побыть на свежем воздухе‚ тем более периодически выглядывает солнце и тепло.

В маленьком фойе есть возможность присесть. Уже точно уверена‚ что не буду продлевать больничный‚ хотя чувствую себя неважно.

— Говори всем: «Берёшь за свой счёт и лечишься самостоятельно». Тут коридор весь забит‚ три этажа и ещё на улице‚ — даёт кому-то наставление по телефону случчанка. Сразу говорю‚ что абсолютно не согласна с самолечением. Оно может закончиться плачевно.

Стою уже около входа в 310-й кабинет. Девушка напротив говорит‚ что за смену врач принимает по 80 человек.

В итоге захожу к врачу в 13.20. До перерыва остаётся 10 минут. Потом уже вторая смена с 14.00 и до 19.30.

Даже через защиту видно‚ что врач очень устала. По-человечески мне её очень жаль. Большая очередь — не её вина.

Говорю врачу‚ что меня беспокоит. И передумываю закрывать больничный‚ потому что после ожидания в очереди понимаю‚ что мне всё ещё плохо.

Спрашивают про тест на коронавирус. Оказывается‚ я могу его пройти только платно. И то он завтра уже закончится. «Если девушка надумает‚ то сделает"‚ — говорит врач.

Спрашиваю‚ а кому же тест делают бесплатно. Она отвечает‚ что только тем‚ на кого даёт сведения санстанция.

Мне продлевают больничный до понедельника. Опять попробую себя в роли «слуцкого ждуна».

В ТЕМУ. Почему люди в Слуцке должны заражать друг друга коронавирусом? Вопрос от читательницы.

Случчане, которые вызывают врача на дом, рассказывают: видно, что у медиков очень много работы, их визит занимает считанные минуты, и всем дают примерно такие бумажки: