Помните концерт на Бангалор в Минске вместо митинга Тихановской? Посмотрели, сколько тратят на госмероприятия

В Беларуси этим летом и начале осени активно проводили государственные мероприятия. К примеру, 6 августа в парке Дружбы народов в Минске устроили концерт ко Дню железнодорожных войск. Из-за чего команда Светланы Тихановской не смогла здесь провести большой митинг, а для некоторых белорусов стало открытием существование таких войск. В сентябре в «Минск-Арене» собрали женский форум, участниц которого свозили со всей страны (были даже из Слуцка), а в регионах — молодёжные форумы «Беларусь — это мы».

TUT.BY посмотрел, в какие суммы обходятся госбюджету подобные мероприятия, а также, к примеру, фейерверк на 3 Июля или областные «Дожинки». Информация взята на сайте госзакупок.

Помните концерт ко Дню железнодорожных войск? Посмотрели, сколько на него потратили из бюджета

C 3 по 8 августа в Минске в парке Дружбы народов власти устраивали музыкальные вечера «Классика без границ». «Минскконцерт» размещал заявки на сайте госзакупок на сопровождение этого музыкального проекта.

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Одна из заявок на госзакупку на этот проект была на сумму 51,6 тысячи рублей. К примеру, на выступление шоу-балета «Феерия» была запланирована сумма в 700 рублей, ансамбля «Минск-классик» — 6000 рублей, квартета «Акварель» — 1000 рублей, ансамбля солистов — 5529 рублей, показ музыкального спектакля «Софья Гольшанская» — 12 тысяч рублей, выступление вокальной группы «Чистый голос» — 2500 рублей, камерного хора — 2000 рублей, хоровой капеллы им. Г. Ширмы — 4000 рублей, фольклорной группы «Купалинка» — 2000 рублей.

На оплату работы главного режиссера была предусмотрена сумма в 3000 рублей, его помощника — 1000 рублей, еще одного помощника — 250 рублей, группы награждения — 400 рублей.

Звукорежиссеру, светоинженеру, микрофонному оператору были запланированы выплаты по 1350 рублей (здесь и далее по тексту суммы указаны ориентировочные, так как итоговая цена может отличаться от той, которая указана в заявке).

Одна из заявок на госзакупку касалась непосредственно концертной программы на 6 августа, в этот день в парке Дружбы народов власти устроили празднование Дня железнодорожных войск, из-за чего команда Светланы Тихановской не смогла здесь провести запланированный большой митинг (хотя заявка подавалась еще в июле). Общая сумма закупки — 11 410 рублей. Значительная часть, судя по заявке, предназначалась на выплату Александру Солодухе — 4000 рублей. К примеру, для арт-группы «Белорусы» была запланирована сумма в 1400 рублей, главного режиссера — 650 рублей, ведущего — 350 рублей.

А сколько уходит на «Дожинки»

В городе Червень на услуги по содействию и организации мероприятия, посвященного проведению фестиваля-ярмарки «Дожинки-2020», планировали потратить около 49 тысяч рублей. К примеру, требовался элеваторный комплекс со сценической площадкой, звуковое и осветительное оборудование, экраны. Однако возникли сложности.

Гомельский областной центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере культуры искал изготовителя декораций для областного праздника «Дожинки-2020». Цена — 7740 рублей.

Минский областной центр народного творчества оставлял заявку на участие в областных «Дожинках-2019» в «Борисов-Арене» исполнительницы Анжелики Агурбаш, ориентировочная цена была 21 500 рублей, а Александра Солодухи — 2300 рублей.

Сколько денег тратят на перевозку людей на провластные мероприятия

Малоритский райисполком размещал заявку на госзакупку на пассажирские перевозки по маршруту Малорита — Барановичи — Малорита на 26 сентября на мероприятие «Беларусь — это мы!». Требовался автобус примерно на 46 мест. Ориентировочная стоимость — 1300 рублей. Источник финансирования — районный бюджет.

Жлобинский райисполком оставлял на сайте госзакупок заявку на транспортные услуги на 4050 рублей на две поездки: одна — на поездку 17 сентября в Минск и обратно в Жлобин (в «Минск-Арену» на женский форум, поясняли в исполкоме), ориентировочная стоимость закупки — 1800 рублей. Вторая поездка была из Жлобина в Гомель 18 сентября (на открытие флагштока, цена — 2250 рублей). Источник финансирования в обоих случаях — районный бюджет.

Верхнедвинский райисполком искал два автобуса повышенной комфортабельности на 100 мест для поездки на областные «Дожинки» в Витебск. Ориентировочный ценник — 1900 рублей, деньги намеревались взять из районного бюджета.

В какую сумму обошлись фейерверки на 9 Мая и 3 Июля

Техническое обслуживание гала-концерта «Беларусь бязмежная» с акцией «Споем гимн вместе» на 3 Июля обошлось ориентировочно в 244 тысячи рублей. Судя по заявке, оборудование поставляла компания «Блэкаут студио», как и оказывала услуги по техническому обеспечению патриотического шествия «Беларусь помнит» (на это планировали потратить около 130 тысяч рублей). На фейерверк ко Дню независимости планировали потратить 440 тысяч рублей. Судя по заявке, услугу должно было оказывать ООО «ПайроГрупп Технолоджи», как и фейерверк на 9 Мая (тогда также была указана сумма в 440 тысяч рублей).

На услуги по техобеспечению празднования в Минске 75-летия Победы в ВОВ намеревались потратить почти 411 тысяч рублей. Судя по заявке на сайте госзакупок, выполнить работы должна была компания «Блэкаут студио». Эта компания занимается сдачей в прокат светового, звукового, кинетического оборудования, сценических конструкций.

750 тысяч рублей на техническую часть «Минчанин года»?

На сайте госзакупок была размещена заявка «на техническое обеспечение мероприятия «Торжественная церемония вручения наград «Минчанин года». Ориентировочная сумма — 750 тысяч рублей. Но закупка в итоге была отменена.

А сколько собирались потратить на акцию «На работу — на велосипеде» и День без автомобиля?

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды размещал заявку на организацию и проведение городской акции «На работу на велосипеде!». Ориентировочная цена — 7 тысяч рублей. Один из ИП предложил выполнить работу за 4800 рублей.

Также этот комитет размещал заявку на покупку 200 тканевых сумок с логотипом по тематике Европейской недели мобильности и Дня без автомобиля. Общая сумма — 2200 рублей. А на организацию и проведении городской выставки «Транспорт 100 лет назад», что было предусмотрено Европейской неделей мобильности и городской экологической акцией «День без автомобиля», рассчитывали потратить около 7900 рублей. В итоге предприятие БАЭС предложило цену в 6510 рублей. На листовки планировалось потратить около 630 рублей, на наклейки — 250 рублей, аудиоролик — 100 рублей.

Какие суммы тратят на выступление артистов

Мозырский районный межотраслевой центр размещал заявку на госзакупку на выступление 19 сентября группы Aura, солистка которой — Юлия Быкова, доверенное лицо Александра Лукашенко на выборах. Цена закупки — 4000 рублей, источник финансирования — бюджетные средства. В этот день в Мозыре праздновали 865-летие города.

«Островецкий районный центр для обеспечения деятельности бюджетных учреждений» оставлял заявку на выступление 8 августа Алены Ланской, была указана сумма в 2700 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства.

«Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Дзержинского района» оставлял заявку на сайте госузакупок на выступление на «Дожинках-2020» Юрия Ващука, цена — 3000 рублей.