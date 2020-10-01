Случчанка: Жизнь дорогая и сложная? Выход есть! Становитесь пенсионером

Иногда слушая пенсионеров, возникает чувство, что они живут в какой-то другой реальности: то ли на несколько десятков лет в прошлом, то ли в каком-то телевизионном мире.

Когда разговариваешь с ними, они искренне удивляются дороговизне товаров, думают, что колбасу можно купить по 5−10 рублей.

Реклама

Если бы они только знали, сколько стоит чашка кофе в Минске, пицца, сколько стоят импортные лекарства, платные анализы и обследования на современном оборудовании… И вообще, сколько стоит «обыденная активная жизнь» и на сколько хватило бы их пенсии.

Если бы знали, то не утверждали бы, что мы живём отлично и должны быть довольны всем!

Но выход есть. Это, наверное, быть пенсионером. А это значит — просто сидеть дома, а о происходящем узнавать из телевизора или ближайшего магазина.

Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».