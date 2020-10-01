Слуцкий РОВД: В Минской области все задержанные на акциях протеста нашлись ещё в августе

«Не первый месяц продолжают муссироваться слухи о большом количестве безвестно исчезнувших граждан, которых не могут найти даже после того, как были отпущены все задержанные во время массовых беспорядков», — сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОВД.

Как сообщает милиция, в органы внутренних дел Минской области с 9 августа в течение двух недель поступило 83 обращения о безвестных исчезновениях граждан. Более чем в половине случаев заявители предполагали, что исчезнувший мог быть задержан на акциях протеста.

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«Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 55 из заявленных без вести пропавших действительно задерживались, но местонахождение людей установлено, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении милиции.

На данный момент в Минской области ни один участник акции протеста не находится в розыске.