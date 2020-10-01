На выходных в Слуцком районе будет работать «Стрела»

Со 2 по 4 октября ГАИ проведёт отработку трассы Р43 Ивацевичи — граница Российской Федерации. Автодорога проходит через Клецкий, Копыльский, Слуцкий и Стародорожский районы.

«В мероприятиях по отработке дороги будут участвовать экипажи ДПС ГАИ УВД Миноблисполкома, а также экипажи специального подразделения ДПС МВД „Стрела“. Особое внимание будет уделено аварийно-опасным участкам автотрассы, выявлению нетрезвых водителей и водителей, которые не имеют права управления транспортными средствами», — рассказала Екатерина Сильченко, инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома, передаёт МЛЫН.BY.

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Также под особым контролем будут скоростной режим и безопасность пешеходов.