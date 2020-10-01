В Слуцке пропал мужчина. За информацию милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение

Слуцкий РОВД ищет без вести исчезнувшего Александра Валерьевича Сорокина (1981 года рождения). Житель Слуцка около 11.00 20 сентября этого года ушёл из дома № 33 по улице Копыльской, до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий прямой, имеются лобные залысины, волосы тёмные, стрижка короткая, глаза серые, спинка носа искривлена вправо.

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Был одет: кофта чёрная с застёжкой-молнией, майка оранжевого цвета, утеплённые спортивные брюки серого цвета, кроссовки красного цвета.

Слуцкий РОВД просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сорокина, сообщить в органы внутренних дел по номерам: (801 795) 6 26 62, 5 25 21, (8033) 604 55 18, (8029) 605 42 46.