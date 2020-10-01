Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels

Мастер перманентного макияжа Ирина Гуреева занимается этой деятельностью уже почти пять лет.

Для Ирины перманентный макияж — это искусство, творчество, которое позволяет раскрыть женщин. Раскрыть их привлекательность и внутренний мир. У Ирины бывают клиенты с личными жизненными трагедиями, и часто они говорят: «Вы не поверите, я улыбнулась и порадовалась, наверное, первый раз за последние два года».

Основные принципы работы Ирины — строго индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество обслуживания. В работе она всегда использует самые современные техники — в основном точечные. Они позволяют создавать «макияж без макияжа», поймать неуловимую грань между натуральной красотой и искусственной, сохранить естественность, но подчеркнуть при этом уникальность и индивидуальность каждого клиента. Также мастер владеет техниками ярких насыщенных тонов.

Ирина работает на профессиональном оборудовании, признанном № 1 в мире. Использует только одноразовые расходные материалы и высококачественные пигменты — всё это является залогом безопасного и качественного перманентного макияжа.

Мастер постоянно посещает конгрессы в разных странах, участвует в чемпионатах.

«Я слежу за современными тенденциями в области косметологии и красоты. Для меня важно быть лучшей и соответствовать современным требованиям мастера, поэтому я всегда стремлюсь к безупречным результатам. Я очень люблю свою работу и отдаюсь ей на все 100%», — говорит Ирина.

Услуги студии перманентного макияжа и косметической эстетики Angels

Перманентный макияж бровей:

плотное шотирование;

пудровое напыление;

3D-техника;

микроблейдинг.

Перманентный макияж губ:

Помадный эффект;

Акварель;

Нюдовые.

Перманентный макияж век:

Межресничка;

Межресничка с выходом в стрелку;

Стрелка классическая;

Стрелка с растушёвкой.

Коррекция выполняется 1 раз через месяц, но не позднее 3 месяцев.

При покупке двух услуг скидка — 50 руб.

Адрес: ул. Ленина, 177, Дом быта (центральный вход, ориентир фотогалерея, 2-й этаж)

В соцсетях Ирина периодически разыгрывает бесплатные процедуры и скидки на них.

Instagram здесь.

«ВКонтакте» — здесь.

Телефон: +375 44 796 46 79 (Ирина).

ИП Гуреева В.Ф. УНП 691 569 357







