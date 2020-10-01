Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels

Для Ирины перманентный макияж — это искусство, творчество, которое позволяет раскрыть женщин. Раскрыть их привлекательность и внутренний мир. У Ирины бывают клиенты с личными жизненными трагедиями, и часто они говорят: «Вы не поверите, я улыбнулась и порадовалась, наверное, первый раз за последние два года».
Основные принципы работы Ирины — строго индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество обслуживания. В работе она всегда использует самые современные техники — в основном точечные. Они позволяют создавать «макияж без макияжа», поймать неуловимую грань между натуральной красотой и искусственной, сохранить естественность, но подчеркнуть при этом уникальность и индивидуальность каждого клиента. Также мастер владеет техниками ярких насыщенных тонов.
Ирина работает на профессиональном оборудовании, признанном № 1 в мире. Использует только одноразовые расходные материалы и высококачественные пигменты — всё это является залогом безопасного и качественного перманентного макияжа.
Мастер постоянно посещает конгрессы в разных странах, участвует в чемпионатах.
«Я слежу за современными тенденциями в области косметологии и красоты. Для меня важно быть лучшей и соответствовать современным требованиям мастера, поэтому я всегда стремлюсь к безупречным результатам. Я очень люблю свою работу и отдаюсь ей на все 100%», — говорит Ирина.
Услуги студии перманентного макияжа и косметической эстетики Angels
Перманентный макияж бровей:
- плотное шотирование;
- пудровое напыление;
- 3D-техника;
- микроблейдинг.
Перманентный макияж губ:
- Помадный эффект;
- Акварель;
- Нюдовые.
Перманентный макияж век:
- Межресничка;
- Межресничка с выходом в стрелку;
- Стрелка классическая;
- Стрелка с растушёвкой.
Коррекция выполняется 1 раз через месяц, но не позднее 3 месяцев.
При покупке двух услуг скидка — 50 руб.
Адрес: ул. Ленина, 177, Дом быта (центральный вход, ориентир фотогалерея, 2-й этаж)
В соцсетях Ирина периодически разыгрывает бесплатные процедуры и скидки на них.
Instagram здесь.
«ВКонтакте» — здесь.
Телефон: +375 44 796 46 79 (Ирина).
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