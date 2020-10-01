Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels

Lampa
Lampa
0
Мастер перманентного макияжа Ирина Гуреева занимается этой деятельностью уже почти пять лет.

Студия перманентого макияжа и косметической эстетики «Angels»

Для Ирины перманентный макияж — это искусство, творчество, которое позволяет раскрыть женщин. Раскрыть их привлекательность и внутренний мир. У Ирины бывают клиенты с личными жизненными трагедиями, и часто они говорят: «Вы не поверите, я улыбнулась и порадовалась, наверное, первый раз за последние два года».

Основные принципы работы Ирины — строго индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество обслуживания. В работе она всегда использует самые современные техники — в основном точечные. Они позволяют создавать «макияж без макияжа», поймать неуловимую грань между натуральной красотой и искусственной, сохранить естественность, но подчеркнуть при этом уникальность и индивидуальность каждого клиента. Также мастер владеет техниками ярких насыщенных тонов.

Студия перманентого макияжа и косметической эстетики «Angels»

Ирина работает на профессиональном оборудовании, признанном № 1 в мире. Использует только одноразовые расходные материалы и высококачественные пигменты — всё это является залогом безопасного и качественного перманентного макияжа.

Мастер постоянно посещает конгрессы в разных странах, участвует в чемпионатах.

«Я слежу за современными тенденциями в области косметологии и красоты. Для меня важно быть лучшей и соответствовать современным требованиям мастера, поэтому я всегда стремлюсь к безупречным результатам. Я очень люблю свою работу и отдаюсь ей на все 100%», — говорит Ирина.

Студия перманентого макияжа и косметической эстетики «Angels»

Услуги студии перманентного макияжа и косметической эстетики Angels

Перманентный макияж бровей:

  • плотное шотирование;
  • пудровое напыление;
  • 3D-техника;
  • микроблейдинг.

Перманентный макияж губ:

  • Помадный эффект;
  • Акварель;
  • Нюдовые.

Перманентный макияж век:

  • Межресничка;
  • Межресничка с выходом в стрелку;
  • Стрелка классическая;
  • Стрелка с растушёвкой.

Коррекция выполняется 1 раз через месяц, но не позднее 3 месяцев.

При покупке двух услуг скидка — 50 руб.

Адрес: ул. Ленина, 177, Дом быта (центральный вход, ориентир фотогалерея, 2-й этаж)

В соцсетях Ирина периодически разыгрывает бесплатные процедуры и скидки на них.

Instagram здесь.

«ВКонтакте» — здесь.

Телефон: +375 44 796 46 79 (Ирина).

ИП Гуреева В.Ф. УНП 691 569 357




Лампа

Набор детей в группу «Подготовка к школе»

0
Идёт набор детей в группу «Подготовка к школе». Обучение рассчитано на дошкольников – мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет. Занятия проходят в мини-группах...
Далее
Лампа

Слуцкая парикмахерская «Ваниль»

0
Слуцкую парикмахерскую открыла Людмила Мулер. В своей работе она делает акцент на женские, мужские, детские стрижки и окрашивание. «Когда 10 лет назад стал выбор, кем...
Далее
Лампа

Магазин косметики и парфюмерии в слуцком «Евроопте»

0
В слуцком «Евроопте» на М.Богдановича есть магазин косметики и парфюмерии. В наличии есть белорусская, корейская, итальянская, российская декоративная и уходовая косметика. Цены разные: каждый...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Ну, вы же знаете наши „митинги“ слуцкие»… Пенсионер рассказал, как из-за кепки «подружился» с милицией (видео задержания)

0

Виктория Гяч из Слуцка стала лучшим воспитателем в Беларуси. Фотофакт

0