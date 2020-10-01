В каких домах Слуцка не будет света 2 и с 5 до 9 октября

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

2 октября с 8.30 до 17.00 по адресам:

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ул. Ленина, № 262−282 (чётные);

ул. М. Горького, № 2−32;

ул. Советская, № 97.

с 5 до 9 октября с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Кольцевая, № 1−55 (нечётные);

проезд Кольцевой, №№ 3, 5, 9;

ул. Пупоревская, № 2−10.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.