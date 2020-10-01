С 1 октября в Беларуси начался сезон загонной охоты на копытных

С 1 октября по 31 декабря разрешается добывать лося, кабана, косулю, оленя (благородного и пятнистого), лань, муфлона любого пола и возраста. Загонным способом — только в светлое время суток. Помимо этого, в любое время суток можно проводить охоту из засады и с подхода.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Для добычи лося, оленя, лани, взрослого кабана (старше 2-х лет) необходимо использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, а для добычи косули и молодняка кабана (до 2-х лет) — нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей. В обоих случаях можно также применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых пулей (для косули и молодняка кабана — ещё и картечью), охотничьи луки и арбалеты определённых параметров. Породы собак, которым разрешено участвовать в этих охотах, определяет пользователь охотоугодий.

В загонной охоте могут принимать участие лица, не являющиеся охотниками — в качестве загонщиков. Их фамилии, наряду с другими участниками охоты, также должны быть указаны на обороте охотничьей путёвки. Возраст загонщиков — не моложе 18 лет.

В целях безопасности запрещается проводить загонную охоту в сумерках, в тумане, в сильный снегопад, в условиях плохой видимости. Охотникам запрещено выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада, меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу. Нельзя стрелять вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

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