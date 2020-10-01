«Ну, вы же знаете наши „митинги“ слуцкие»… Пенсионер рассказал, как из-за кепки «подружился» с милицией (видео задержания)

Случчанин Михаил Тикач 23 сентября на некоторое время попал в милицейский бус. Он говорит, что одной из причин стала его кепка: на ней изображён герб «Погоня». Также на руке у него была бело-красно-белая повязка. Через несколько дней, 27 сентября, Михаил Михайлович снова стал объектом внимания милиционеров.

О задержании 23 сентября

«В день инаугурации я подъехал на велосипеде в центр города, к Центру творчества, — рассказал Михаил Тикач в интервью для газеты «Кур'ер». — Там на скамейках сидело человек пятнадцать. Ну, вы же знаете наши «митинги» слуцкие. Я каждый вечер подъезжаю, мы там посидим, поговорим, туда-сюда.

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Там ходило уже много милиции. У меня была эта кепка. Потом подъехал мужик на велосипеде с сыном. Сыну лет двенадцать. Начальник милиции подходит и говорит, что с детьми на митингах запрещено быть. Ну, почти так. Я уже не сдерживаюсь и говорю: «Это только сыну вашего президента разрешается по митингу бегать с автоматом».

Ну, и всё. Меня в микроавтобус повели. Те, кто меня вёл, были в форме, но не представились. Там долгий разговор был. Я всё требовал сказать, что мне предъявляют. Я что, сказал неправду?"

О разговоре с милиционерами в бусе

«Прапорщик такой интересный хлопец, — продолжает Тикач. — Может, лет 25. Я говорю: «Вы же мне в дети годитесь, что вы делаете?» Он мне на это сказал, что мы не можем вышестоящих обсуждать. Я говорю: «А что, Конституция для лохов одна, а для крутых — другая?»

Прапорщик спрашивает: «Зачем вы сюда пошли?» Я говорю: «Я против того, чтобы меня обзывал президент овцой, народцем». Он спрашивает: «Он что, лично вас обзывал?»

Пришёл какой-то майор по гражданке, представился. Я говорю: «Я старый человек, забуду фамилию. Дайте я просто включу диктофон». Он развернулся и ушёл. Я им говорил, что я за правду, за закон. Начальник милиции раньше говорил: «Для нас нет врагов, для нас есть заблудившиеся». Так если ты считаешь, что я заблудился, давайте сядем, поговорим. Что вы сразу «отвезём» да «переночуете у нас».

У меня отобрали телефон. Составили протокол. Я на эмоциях его подписал, не читая.

Мне говорят: «Снимайте это и можете идти». Я снял кепку и ленточку. Сейчас, может, и жалею. Ну, меня задержали первый раз.

Вышел из буса, пошёл к скамейкам. Там ещё немного поговорили, потом поднялись и разошлись. Получается, я провёл возле скамеек минут пять, а в бусе — около часа".

Про инцидент 27 сентября

«В воскресенье вечером часов в семь я выехал из дома. У меня проблемы с сердцем, мне нужны кардионагрузки. Я езжу на велосипеде. Приехал в город. Возле памятника Ленину встретил знакомого. Мы стоим, разговариваем.

Подъезжает машина милиции, подходят к нам два лейтенанта в масках. Лет по 25. Я снимаю кепку и кидаю в корзинку на велосипеде. Они говорят: «О, так мы знакомы». Я говорю: «Я вас не знаю». Они: «Так мы же вас уже задерживали». Говорю: «Представьтесь, пожалуйста». Они говорят: «Милиция, РОВД Слуцка». Я говорю: «Ну, а я гражданин РБ». Они мне сказали, что дают 10 минут: или я еду домой, или они меня везут к себе. Я спросил, за что. Ответ гениален: «Вы приметный». Показали на кепку.

Я говорю: «Вот вы не помните СССР. Он был такой могучий, такой великий. А рухнул, потому что был построен на вранье. Тоже все сидели на кухнях, разговаривали, все недовольны были властью. И эта страна рухнула, как карточный домик, без войны.

И Беларусь — на вранье. А я люблю свою родину. Я ж не за Тихановскую и даже не против Лукашенко. Я — за свободные, честные выборы. Это моё право гражданское. Чего я хочу? Чтобы не нарушали так уже мои права".

Короче, они отошли и на аварийке стоят. А мы со знакомым решили разойтись. У меня немного эмоции уже пошли. Я подъезжаю к милиционерам и говорю: «Так вы мне скажите, где мне в Слуцке можно с человеком поговорить?» И поехал дальше".