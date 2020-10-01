Кости с кладбища, брусчатка, секретная часть и деревянный вокзал. Михаил Байрош рассказал четыре истории про старый Слуцк

Ежегодно 1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. «Кур'ер» уверен, что люди в возрасте — это хранители истории. И историй, которые знают и помнят только они. Эти знания надо сберечь, записать и сохранить для потомков.

Иван Байрош, известный читателям «Кур'ера» по истории с потерянным кошельком, во время встречи в редакции рассказал интересные воспоминания из своей жизни. А мы решили их опубликовать.

Про Слуцкий автовокзал в 1960-х

«Когда ещё я в школе учился, в 1960-е, автовокзал был в районе нынешнего Молодёжного центра, — рассказал Иван Михайлович. — Тогда никаких многоэтажек рядом и в помине не было.

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На территорию автовокзала вели дощатые тротуарчики, а на выезде с вокзала была огромная лужа. Кассы вокзала, парикмахерская и другая инфраструктура размещались в домиках из досок.

Людей в пригород возили грузовые машины. В заднем борту дверочка, поднимаешься, а там — просто поперечные скамейки.

Ещё были автобусы с одной боковой дверкой. На 19 мест. Помню, пассажиры брали их «штурмом»: кто успел, тот уехал. Однажды мама взяла меня куда-то с собой, мы поехали в таком автобусе. Внутри все висели друг на друге. Больше всего доставалось тем, кто сидел, потому что на них наваливались остальные, опирались руками на стёкла, заходили и становились прямо в ногах у сидящих. Когда люди стали покидать автобус, я насчитал, что вышло 60 человек.

Про узкие дороги из брусчатки в Слуцке

В начале 1970-х ремонтировали улицу Социалистическую. Она была вымощена булыжником, очень узкая и низкая. На Социалистической, если встречались две машины, то обоим, чтобы разъехаться, надо было съезжать на обочины, потому что по-другому никак. И деревья были вплотную по сторонам.

Я возил туда песок из карьера, что был около деревни Ивань. Улицу подсыпали и снова укладывали булыжник. Это намного позже улицу заасфальтировали и благоустроили.

Кстати, дороги на Минск и на Бобруйск раньше тоже были мощёнными булыжником. Но асфальт на них появился раньше, чем на Социалистической.

Как строили первый дом на старом еврейском кладбище

Отслужив в армии, в 1970 году я пришёл в грузовой автопарк (сокращённо ГАП). Работал там слесарем. По вечерам в ГАПе учили водительскому делу в автошколе. Я её закончил. И уже в 1971-м сел за руль грузовика. Работал в основном на земляных работах на стройках — землю увезти, гравий привезти.

Помню, примерно в 1974 году рыли котлован под первый дом на будущей улице Строителей. Тогда там было старое еврейское кладбище. На территории ещё лежали небольшие надгробные камни. Большие камни в войну использовали для фундаментов немецких домов на Богдановича. Кладбище уже много лет не использовалось, заросло травой. Местное население выгоняло туда пастись уток, гусей и скот.

И вот там началась стройка. Экскаваторы выкапывали море костей. Страшное дело. Останки попадали в кузов. Мы возили эту землю с костями на улицу Мельничную, где сейчас комбинат хлебопродуктов. Там была огромная яма. Высыпали эту землю туда. Помню, рядом жила еврейка. Она прослышала, что мы возим землю с кладбища. И эта женщина выбирала из грунта кости и где-то перезахоронила.

Про очень секретную часть под Павловкой

В 1974 году я пошёл работать в войсковую часть 23 464. Раньше это был секретный номер. Это была ракетная часть. Там были ракеты, которые могли достать Западную Европу, а позже — межконтинентальные, которые могли достичь США.

Часть базировалась под деревней Павловка, в лесу. Была очень большая секретность. Мы даже не могли произносить в обыденных разговорах между собой слово «ракета». Говорили — «изделие».

Наше передвижение было ограничено, даже если мы не на дежурстве. Чтобы съездить в Минск, надо было писать рапорт: «Прошу разрешения на выезд за пределы гарнизона».

Вокруг части были ограждения, через которые было невозможно проникнуть, не погибнув. Сначала была предупредительная колючая проволока, потом другие системы сигнализации, а в конце — скрытая сетка под напряжением где-то 1700 Вольт. За время моей службы на этой сетке погибли волчица, лось, медведь и разное мелкое зверьё".

Ваши бабушки и дедушки знают интересные истории про Слуцк и жизнь случчан в прошлом веке? Это здорово и достойно попасть в летопись «Кур'ера», которую мы пишем вместе с нашими читателями! Не стесняйтесь, звоните нам: (801 795) 20 505, пишите: info@kurjer.info. Мы вместе узнаем много интересного!