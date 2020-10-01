Жительница Слуцка объяснила в суде, почему она и другие горожане хотят отозвать депутата Валентину Ражанец

Напомним, жители Слуцка попросили назначить собрание по отзыву депутата Палаты представителей Валентины Ражанец. Но райисполком решил отказать в проведении собрания. Тогда случчане подали на него жалобу в суд. Чтобы подготовиться к заседанию, в четверг, 1 октября, в Слуцком районном суде была опрошена эта группа горожан.

Из тех случчан, кто подписал жалобу, на опрос пришли двое. Ещё несколько человек присутствовали как слушатели. Также в суде была представитель второй стороны — Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Опрос вела судья Людмила Адамицкая.

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Случчанка Татьяна, одна из заявителей жалобы, сказала:

«Мы живём в городе Слуцке. У нас есть человек, который представляет наши интересы, и ваши, и всех здесь собравшихся, и тех, кто сегодня не пришёл. Мы обратились к нашему депутату. И вообще посмотрели, что как представитель народа делает Ражанец Валентина Витальевна. Лично меня очень смутило, что, являясь зампредседателя постоянной комиссии по правам человека, она не высказала своей позиции по поводу случившегося у нас в городе и в стране. \…\ У нас произошло в стране разделение между людьми. Мы — одни люди, мы — один народ. Просто у кого-то одни взгляды, а у кого-то — другие. Нужно рассматривать и ту сторону, и эту».

Татьяну спросили, обращалась ли она или кто-то из заявителей к депутату Валентине Ражанец лично, с каким вопросом и что в итоге решилось. Она ответила, что лично к депутату не обращалась, это сделал Евгений Озёрный, который присутствует здесь.

Евгений неоднократно просил разрешения выступить и пояснить, зачем он и другие люди обращались к депутату. Но оказалось, что он не может быть участником процесса, так как не подписывал саму жалобу в суд. Ему не разрешили выступать.

После выступила председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Наталья Овсянникова пояснила, что Совет считает жалобу необоснованной, так как решение Совета принято в рамках действующего законодательства с проведением всех необходимых процедур. Она также разъяснила, что оснований для отзыва Ражанец депутаты Слуцкого райсовета не установили.

«Конкретных фактов нарушения депутатом Ражанец Валентиной Витальевной законодательства в заявлении (имеется в виду заявление о собрании по отзыву депутата. — Прим. ред.) указано не было», — сказала Наталья Овсянникова.

Также председатель Совета сказала, что по вопросам, указанным в заявлении, к Валентине Ражанец не обращались. Это следует из письма самой Ражанец.

Заседание суда по жалобе случчан на решение райисполкома состоится 12 октября в 14.30.

Ранее: Активисты из числа жителей Слуцка в конце августа инициировали отзыв Валентины Ражанец, депутата Палаты представителей Республики Беларусь от Слуцкого округа.