С какими неожиданными трудностями столкнулась семья первоклассника и как справилась с ними. Личный опыт мамы из Слуцка

В этом году мой сын стал первоклассником. Были и волнение, и страх. Наверное, даже больше у меня, чем у сына. С женским журналом Lampa делюсь первыми неожиданными для себя открытиями и впечатлениями, к которым я как мама не была готова.

Первый класс — это ощущение того, что ребёнок начинает взрослеть, и ты как родитель вышел на какую-то новую возрастную ступеньку. Ощущения и переживания кажутся схожими с теми, что были в детском саду.

Но нет, в детсаду было по-другому, тут школа: информации о ребёнке меньше, ведёт себя он совершенно по-другому.

Неожиданность 1-я: забывает свои вещи

Одна из неожиданных проблем, с которыми я столкнулась, — это несобранность сына. За сентябрь он забывал в школе пиджак, штаны, жилетку, рубашку и что-то по мелочам. Хорошо, что всё, кроме пиджака, нашлось в классе. Пиджак нашёлся в гардеробе.

Наверное, как родители мы к такому поведению тоже причастны — в достаточной степени не учили самостоятельности: за всеми его вещами следили мы, а не сын.

Неожиданность 2-я: нужна сменная одежда

Уже на пятый день в школе, вернее, в продлёнке, на новых брюках появилось три дырки. Села за швейную машинку, залатала, отремонтировала.

Поняла, что каждый месяц новые брюки или пиджак покупать нет возможности. Нашла такой выход: в продлёнку давать сменную одежду, которую не очень жалко. Возможно, кто-то посмеётся над этим, мол, как это так… Но мой сын вырос в частном доме и для игр на улице всегда был одет в «дворовую» одежду, в которой свободно копался в песке, играл на земле или в траве. А на выход всегда были хорошие вещи.

За месяц сын научился переодеваться для продлёнки и забирать школьные рубашки, штаны и туфли домой.

Неожиданность 3-я: проблемы с едой

Проблем с едой у нашего ребёнка никогда не было. Ел и суп, и кашу. В школе же выяснилось, что обед можно не есть потому, что кто-то в классе сказал: «Фу, гадость какая!». В итоге ребёнок отказывался даже от любимых блюд и оставался полуголодным. Как поступить в этой ситуации, пока не знаю.

Кто-то скажет, давайте карманные деньги, и ребёнок сам купит себе, что захочет съесть. Но после месяца наблюдений и этот вопрос остался открытым. Деньги, конечно же, тратятся. Для первоклассника это развлечение и удовольствие самому купить себе что-нибудь. А вот съесть ли? Не в нашем случае. В нашем портфеле в конце дня можно найти помятый зефир, чуть надкусанную печеньку или булочку и прочие деликатесы из буфета.

Неожиданность 4-я: первые дразнилки

Напряжённым был момент, когда ребёнка обозвали «очкариком». Пришлось объяснять, как себя правильно повести, что ответить, чтобы не ухудшить ситуацию. Потом сын жаловаться перестал, сказал, что «обзываются так глупые дети, а я много читаю». Говорит, что теперь всё нормально.

Поэтому взяла за правило: обязательно беседовать и разговаривать после школы, обсуждать происходящее, выслушивать его. Конечно, всё это под настроение, сын может рассказать, а может и нет. Ничего. Будет другой день и другое настроение. Поделится! Главное — спрашивать и слушать, советовать и ни в коем случае не ругаться, а разбирать ситуацию.

Неожиданность 5-я: ходить в школу нравится, но как-то неуверенно

Посещение школы в связи с коронавирусом сейчас проблематично, поэтому встретиться и поговорить с учителем, воспитателем каждый раз, когда захочется родителям, не получится. Пропускной режим хороший, лишний раз в школу родителей не пускают, приходится объясняться с вахтёром, гардеробщицей: кто я, зачем и почему.

Уроки. Их только стали задавать, на подготовку домашнего задания из двух-трёх уроков вместе с перерывами на короткий отдых у нас уходит 1,5 часа.

Когда меня спрашивают, как нам первый класс, я отвечаю, что пока мы не поняли ничего толком. Сын на такой же вопрос отвечает: «Нормально. Ну, так. Нравится». Отвечает, правда, неуверенно. Скорее всего, ещё толком не понял, куда попал.

Марта Попова

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.







