Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы

На данный момент в мире нет опыта лечения пациентов, одновременно заразившихся и гриппом, и COVID-19, поэтому учёные могут только предполагать, чем это грозит.

Что говорят об этом немецкие специалисты?

Почему нужно сделать прививку от гриппа

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, ежегодно заболевают гриппом от пяти до двадцати процентов населения страны. Но заболевание гриппом можно предотвратить, сделав прививку. Вакцины от гриппа каждый год обновляют, что позво­ляет адаптировать их к мутациям вируса.

Прививка против гриппа на фоне пандемии коронавируса важна ещё и потому, что она позволяет с большей точностью установить диагноз при сходных признаках заболеваний. «Как для гриппа, так и для коронавируса характерны такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле, — говорит сотрудник немецкого Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний Жерар Краузе. — И если эти симптомы наблюдаются у человека, сделавшего прививку от гриппа, то высока вероятность того, что он заразился не гриппом, а коронавирусом».

Реклама

Облегчит ли прививка от гриппа симптомы COVID-19?

Ответа на этот вопрос пока нет. «Полностью этого исключить нельзя. Но подтверж­дений этому с точки зрения иммунологии, насколько я знаю, до сих пор нет», — говорит Жерар Краузе.

Сейчас уже установлено, что новый вирус SARS-CoV-2 ведёт себя по-разному в зависимости от времени года. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в целом более агрессивны зимой: холодный и сухой воздух — идеальное условие для их распространения. К тому же в холодное время года гораздо реже проветриваются закрытые помещения, что также способствует более активному распространению аэрозольных вирусов — как SARS-CoV-2, так и вируса гриппа.

Правила гигиены защищают и от гриппа, и от коронавируса

Учёные допускают, что заболевание гриппом может нейтрализовать заражение коронави­русом, поскольку один вирус «вытесняет» из организма другой. Но известны и такие случаи, когда вирусы взаимно усиливают действие друг друга. Поэтому нельзя полностью исключить возможность того, что заболевание гриппом ещё больше усилит риск заражения коронавирусом.

По словам Краузе, в этом сезоне нужно быть готовым заразиться всеми тремя заболеваниями: простудой, гриппом и коронавирусом. Снизить риск заражения помогут элементарные правила гигиены: регулярное мытьё рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и ношение защитных масок. Эти меры эффективны не только в борьбе с коронавирусом, но и с гриппом.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ