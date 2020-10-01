Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы

На данный момент в мире нет опыта лечения пациентов, одновременно заразившихся и гриппом, и COVID-19, поэтому учёные могут только предполагать, чем это грозит.
Что говорят об этом немецкие специалисты?
Почему нужно сделать прививку от гриппа
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, ежегодно заболевают гриппом от пяти до двадцати процентов населения страны. Но заболевание гриппом можно предотвратить, сделав прививку. Вакцины от гриппа каждый год обновляют, что позволяет адаптировать их к мутациям вируса.
Прививка против гриппа на фоне пандемии коронавируса важна ещё и потому, что она позволяет с большей точностью установить диагноз при сходных признаках заболеваний. «Как для гриппа, так и для коронавируса характерны такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле, — говорит сотрудник немецкого Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний Жерар Краузе. — И если эти симптомы наблюдаются у человека, сделавшего прививку от гриппа, то высока вероятность того, что он заразился не гриппом, а коронавирусом».
Облегчит ли прививка от гриппа симптомы COVID-19?
Ответа на этот вопрос пока нет. «Полностью этого исключить нельзя. Но подтверждений этому с точки зрения иммунологии, насколько я знаю, до сих пор нет», — говорит Жерар Краузе.
Сейчас уже установлено, что новый вирус SARS-CoV-2 ведёт себя по-разному в зависимости от времени года. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в целом более агрессивны зимой: холодный и сухой воздух — идеальное условие для их распространения. К тому же в холодное время года гораздо реже проветриваются закрытые помещения, что также способствует более активному распространению аэрозольных вирусов — как SARS-CoV-2, так и вируса гриппа.
Правила гигиены защищают и от гриппа, и от коронавируса
Учёные допускают, что заболевание гриппом может нейтрализовать заражение коронавирусом, поскольку один вирус «вытесняет» из организма другой. Но известны и такие случаи, когда вирусы взаимно усиливают действие друг друга. Поэтому нельзя полностью исключить возможность того, что заболевание гриппом ещё больше усилит риск заражения коронавирусом.
По словам Краузе, в этом сезоне нужно быть готовым заразиться всеми тремя заболеваниями: простудой, гриппом и коронавирусом. Снизить риск заражения помогут элементарные правила гигиены: регулярное мытьё рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и ношение защитных масок. Эти меры эффективны не только в борьбе с коронавирусом, но и с гриппом.
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