Почему люди в Слуцке должны заражать друг друга коронавирусом? Вопрос от читательницы

Здравствуйте! На повестке дня один вопрос, в котором прошу «Кур'ер» разобраться.

Почему люди, которые находятся на больничном, или те, у которых температура под 38, должны весь день провести в больнице, ожидая своего приёма, чтобы продлить или открыть этот самый больничный?

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Нормально ли, когда больной человек ожидает семь, а то и более часов в очереди на улице под открытым небом? Принимают только два врача… Неужели так наплевать на людей нашему руководству?

Хотя вопрос, наверное, риторический. Судя по тому, что происходит, ответ очевиден.

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