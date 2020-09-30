Я учитель с многолетним стажем работы в школе. Во время выборов была наблюдателем (не альтернативным) на избирательном участке.

9 августа я была поражена количеством пришедших проголосовать. Многие не участвовали в выборах по 10 лет, поэтому таких избирателей вносили в дополнительный список.

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Многие фотографировали свой бюллетень (они имели на это право), кто-то складывал его «трубочкой» или «гармошкой» (тоже не запрещено). У людей появилась реальная надежда, что их голос будет учтён и правильно, честно посчитан.

Выборы

Выборы — это значит, что любой избиратель может отдать свой голос за того кандидата, которому он наиболее доверяет и хочет видеть его новым президентом. При подсчёте голосов я надеялась, что будет видна более-менее реальная картина, но к огромному сожалению, это произошло совсем не так.

Вначале на столе были выложены достаточно большие две стопки бюллетеней (наблюдателей не ознакомили, за кого были эти бюллетени). Их соединили вместе и перемотали скотчем.

Стопки бюллетеней за каждого кандидата не были выложены на столе, чтобы хотя бы визуально убедиться в правильности подсчёта голосов.

Количество избирателей, внесённых в дополнительный список, тоже не было указано.

Я понимала, что за Лукашенко будет много избирателей, они имеют на это право. Но за Светлану Тихановскую я тоже видела многотысячные митинги в разных городах нашей страны (я лично присутствовала на площади Бангалор в Минске, и такого количества людей не видела давно! Впечатления незабываемые!).

Я рассчитывала, что количество голосов будет или примерно равным, или с небольшим отрывом. Всё оказалось совсем иначе. Сейчас я уверена, что все избиратели стали просто декорацией выборов.

Почему по результатам «подсчёта» голосов 80% избирателей проголосовали за Лукашенко? Может, потому, что на одном из выступлений он сказал, что уверен, что за него проголосует 80%?

Заказал? Выполнили.

Что это за избирательная система?

Как она работает на протяжении 20 лет?

Давно прогнившая избирательная система. Но это выгодно власти, всё под заказ! В век компьютеризации, видеофиксации и других способов подсчёта голосов у нас, как в 1994 году, — ничего не изменилось. Комиссия почти одна и та же, председатель — тоже. Я говорю про свою избирательную комиссию. А наблюдатели… Почему их так надо опасаться, если всё делаешь честно? Бесправны и наблюдатели, и члены комиссий. Почему члены комиссии оказались самыми виноватыми в этом «избирательном» процессе, последним звеном, отвечающим за всю систему?

Конечно, то, что произошло, было для многих тяжёлым потрясением. Все сидели молча и не смотрели друг другу в глаза. Я их не осуждаю. Может, для некоторых это враньё ничего не значит, а для кого-то это трагедия, которая перевернула их жизнь. Пусть каждый из них будет судьёй сам для себя, исходя из своих норм морали, нравственности и как человека, и как учителя.

Вечером 9 августа я решила выйти в город. За все годы, что я здесь живу, я не видела такой картины: на площади автозаки, микроавтобусы, милиционеры в чёрном с дубинками задерживали молодых людей с белыми браслетами, как в «Мастер и Маргарита» Булгакова, «тьма заполонила город…»

Я эту картину не забуду никогда.

В эту ночь в Минске погиб человек, несколько тысяч были задержаны и жестоко избиты лишь за то, что высказали свой протест против обмана. Искалеченные судьбы, травмированная психика людей на всю жизнь и, главное, доверие к власти было уничтожено!

Ещё 5 лет назад о таком даже подумать было невозможно, большинство было за Батьку! Что же произошло за эти полгода?.. Этому есть много причин.

Вирус

Когда эта страшная болезнь пришла и в Беларусь, я была уверена, что президент серьёзно и ответственно отнесётся к этой чрезвычайной ситуации.

Но реакция президента была страшной и странной: умирали люди — «сами виноваты», способ лечения — «на трактор, в поле!», в школах работать без «намордников» и антисептиков — «это же горючая смесь!»

Нас просто бросили в чрезвычайной ситуации. Я благодарна родителям детей и коллегам, которые самоорганизовались, взяли ответственность на себя и за здоровье своих детей, и за наше здоровье. О количестве заражённых коронавирусом и смертей от него цифры неверные!

Зачем было обманывать людей?

Кому необходимо было показать, что у нас всё под контролем?

Умрёт человек — пенсии не надо будет платить! Государство в плюсе?

Это стало последней каплей терпения белорусов!

Пенсии

Работающие граждане в нашей стране с первого дня своего трудового пути отчисляют деньги в пенсионный фонд ежемесячно! Попробуйте подсчитать, сколько денег перечислено в этот фонд за 35−40 лет. Мы свою пенсию заработали сами, и она должна быть намного больше.

Социальные сети

Twitter, Facebook, VK были уже 8−10 лет назад, появились новые — Telegram-каналы. Это сети, где можно общаться, спорить, делиться своими фото и видео, интересной информацией. Что здесь опасного? Время не стоит на месте, всё развивается. В 70-е, 80-е, 90-е мы читали газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», журнал «Огонёк», некоторым даже удавалось послушать по приёмнику «Голос Америки» и «Радио Свободы», и у нас складывалось своё мнение о событиях в СССР и за границей.

Сейчас время мгновенной информации. Правда это или нет — решать самому подписчику. Однобокая информация с БТ и ОНТ уже никому не интересна, может, только бабушкам. Надо уметь формировать своё мнение. Меня всегда удивляло, как у нас в Беларуси с почти 7-миллионным взрослым населением невозможно найти достойного, образованного, честного человека, который бы сумел в честной борьбе победить на выборах? Как только появляется кандидат — уголовное дело и в тюрьму.

Атрибутика

В каждом времени есть свои символы и атрибуты. Сейчас другая мода: красить волосы в разные цвета (розовые, синие, зелёные). Нравится это кому-то или нет — дело лично каждого. В связи с выборами — носить белые браслеты, ленты как символ чистоты и честности. Что здесь плохого? Правительство испугалось белорусов с белыми лентами и бело-красно-белым флагом? Так этот флаг был, когда Лукашенко присягал народу Беларуси, вступая в права первого президента. Как опорочить этот флаг, это уже другой вопрос. Необходимо хорошо знать историю и ВКЛ, и современной Беларуси.

Кстати, те выборы, в 1994 году, были действительно честными, я сама была в избирательной комиссии и видела, сколько избирателей голосовали за Лукашенко. Честный, открытый подсчёт голосов, было много наблюдателей, можно было реально увидеть картину выборов. Какое доверие было к нему! Как можно было сейчас так поступить с людьми?!

Закон и насилие

Конституция — главный документ страны. «Закон обязателен для всех!» — это высказывание знают все. Но работает ли закон для тех, кто является представителями власти, или им можно делать всё, что угодно, и за нарушения не отвечать? Исполнение законов только для простых граждан?

Статья 2 Конституции РБ. Человек, его права, свободы и гарантии, их реализация являются ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданами за создание условий для свободного и достойного развития личности.

Человек, его права, свободы и гарантии, их реализация являются ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданами за создание условий для свободного и достойного развития личности. Статья 4. Демократия в РБ осуществляется на основе МНОГООБРАЗИЯ политических институтов, идеологий и мнений.

Демократия в РБ осуществляется на основе МНОГООБРАЗИЯ политических институтов, идеологий и мнений. Статья 10. Гражданину РБ гарантируется защита и покровительство государства как на территории РБ, так и за её пределами.

Я назвала лишь несколько статей из нашей Конституции. Что же на самом деле? В чём вина протестующих людей? Разве они нарушили Конституцию? Всё как в кривом зеркале.

Другое мнение — вражеская идеология. Вместо защиты и покровительства государства — жестокие задержания, избиения, надругательства и унижения (никто до сих пор за эти противоправные действия силовых структур не наказан).

Насилие в нашей стране недопустимо!!! Страна, пережившая Хатынь, казни, концлагеря!

Для кого написаны эти статьи Конституции? Я в своей стране, в своём городе не чувствую себя в безопасности. Президент страны — это пример для общества во всех аспектах. Я уверена, что так должно быть, он представляет нашу страну, наш народ, каждого из нас на международной арене.

Я не раз задавала себе вопрос: почему на митинги Тихановской приходили люди и смело высказывались по наболевшим вопросам, которые и так все знают, но не решались сказать? И пришла к выводу, что появилось доверие и надежда, что можно что-то изменить в нашей стране в лучшую сторону.

Напоследок

Мне как учителю вначале было неясно, почему Лукашенко на одном из своих выступлений перед педагогами назвал нас «своими штыками»? Штык — это холодное оружие, я не хочу быть оружием ни в чьих руках! Потом мне стало понятно его высказывание, когда выборы прошли.

Учитель должен учить и воспитывать детей в любви, честности, доброте и уважении.

Врач должен заботиться о здоровье человека.

Военные должны защищать наши границы.

Милиция должна оберегать и охранять людей от бандитов и криминала.

Я выросла на прекрасных фильмах, где милиционер был олицетворением чести, благородства, неподкупности и честности.

Мне очень тяжело видеть обратное. Сколько понадобится времени, чтобы очистить имя милиционера…

Так неужели мир так изменился, что честность и благородство уже не в цене?

Как воспитывать детей?

Делить на наших и не наших?

Зачем? Ради одного человека в стране?

Неужели история ничему не учит?

Ни одна человеческая жизнь не стоит политических амбиций кого бы то либо! Любой конфликт необходимо решать путём диалога и компромисса.

Это мои «мысли вслух», это моё видение происходящего в стране. Кто прав, кто не прав — решит время и, надеюсь, всё расставит по своим местам. Главное, на мой взгляд, остаться ЧЕЛОВЕКОМ и не растерять нравственных, моральных качеств в угоду власти. Каким быть в будущем нашему обществу, честным или бесчестным, зависит от каждого из нас!

P.S. По понятным причинам я не подписываюсь.