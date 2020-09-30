Слуцких патрульных поздравили со 100-летием службы. Некоторые из них получили заслуженные награды

Поздравить сотрудников ППСМ Слуцкого РОВД с юбилеем службы прибыл Сергей Белькевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома.

Сергей Михайлович от имени руководства УВД Миноблисполкома поблагодарил личный состав взвода патрульно-постовой службы за проявленную стойкость, безупречное исполнение служебных обязанностей, пожелал успехов в нелёгкой милицейской службе, карьерного роста и удачи в служебной деятельности.

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Наиболее отличившиеся сотрудники взвода ППСМ Слуцкого РОВД получили заслуженные награды: