Слуцких патрульных поздравили со 100-летием службы. Некоторые из них получили заслуженные награды

Поздравить сотрудников ППСМ Слуцкого РОВД с юбилеем службы прибыл Сергей Белькевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома.
Сергей Михайлович от имени руководства УВД Миноблисполкома поблагодарил личный состав взвода патрульно-постовой службы за проявленную стойкость, безупречное исполнение служебных обязанностей, пожелал успехов в нелёгкой милицейской службе, карьерного роста и удачи в служебной деятельности.
Реклама
Наиболее отличившиеся сотрудники взвода ППСМ Слуцкого РОВД получили заслуженные награды:
- нагрудным знаком «Выдатнiк мiлiцыi» награждён милиционер взвода ППСМ Артём Барсук,
- нагрудным знаком «За ўклад ва ўмацаванне правапарадку» награждён помощник командира взвода ППСМ Анатолий Ярошевич;
- знаком «За адзнаку» награждён милиционер-водитель взвода ППСМ Дмитрий Алишевский;
- объявлена благодарность заместителя министра внутренних дел Республики Беларусь милиционеру взвода ППСМ Сергею Щербе;
- грамотой заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками награждён милиционер-водитель взвода ППСМ Сергей Вишневский.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.