«Поражало умение слышать других». Ветеран вспоминает коллег и поздравляет с юбилеем Слуцкие электросети

«Нет предела совершенству», — так любил повторять Александр Науменко, бывший заместитель главного инженера Слуцких электрических сетей. За 45 лет непрерывного трудового стажа на предприятии я всё больше убеждался в силе и правдивости этих слов, хотя и с самого начала был согласен с этой простой истиной.

Любимое предприятие, которое сегодня отмечает 60-летний юбилей, научило меня многому: разбираться в людях, полюбить технику, быть честным и преданным своему делу, доводить начатое до конца при любых обстоятельствах.

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Гиря на цепи и духовное удовлетворение

На работу в ПЭС поступил 8 марта 1966 года (8 марта в то время ещё было рабочим днём). Начинал монтёром группы релейной защиты и автоматики при службе подстанций. Моими первыми учителями были электромонтёры Пётр Алёшин и Евгений Лешкевич. Ездил с ними по энергообъектам, налаживал и проверял устройства.

База в то время размещалась на территории котельной по улице Комсомольской (в настоящее время там мини-ТЭЦ, входящая в состав Слуцких электросетей). Предприятие обслуживало шесть административных районов.

Вспоминаю, какое было убожество в техническом и материальном плане по сравнению с нынешним временем. Вся «релейка» была построена на электромеханической базе — основным элементом привода выключателя служила гиря на цепи, кинетическая энергия которой использовалась при включении выключателя. Зато в плане духовном, в плане человеческих взаимоотношений, в плане морали это было лучшее время в моей жизни.

В 1970-е годы техническая база меняется. Но условия работы подразделений оставляют желать лучшего. Как выглядело рабочее место работника оперативно-диспетчерской группы? Самодельная кушетка с грязными телогрейками, релейные панели в крохотном помещении релейного щита на подстанции Лучники. И такими были тогда почти все рабочие места. Но персонал не роптал, никто никому не жаловался, а исполнял свои обязанности. Директор, как бы извиняясь, говорил: «Подождите, всё будет, пока нет денег, по мере возможности будем исправляться».

Народный директор был талантлив во всём

Начало шестидесятых, начинается строительство первого калийного комбината с большой перспективой на будущее. 1967 год. Ударными темпами строится и налаживается подстанция 220 кВ «Солигорская» — основной источник электроснабжения калийных комбинатов (ныне подстанция 330 кВ «Слуцк»).

В декабре 1993 года введена в строй вторая очередь уникальнейшей подстанции 750 кВ «Белорусская», внедряются силовые выключатели, где для гашения электродуги и управления используется сжатый воздух, релейная защита постепенно переходит на электронную базу с применением панелей ПДЭ-2000.

Можно только представить, чего всё стоило нашему директору Михаилу Молибошко. За 28 лет руководства Слуцким ПЭС (1965−1993 годы) он стал поистине народным директором. Особенно поражало его умение слышать других. Его как народного директора хорошо характеризовало и то, что все постоянно чувствовали его присутствие в коллективе. Упорство (прошу не путать с упрямством) и настойчивость в решении технических вопросов отличали его от других руководителей. Вспоминаются случаи, когда он отдавал свой служебный транспорт сотрудникам предприятия для решения тех или иных служебных проблем, а сам ехал вместе с работниками предприятия домой в общественном транспорте.

Немного официоза и гордости за предприятие-юбиляра

В настоящее время предприятие электросетей располагается в новом здании. Рабочее место диспетчера оснащено новейшими средствами управления технологическими процессами. «Живая» мнемосхема электросетей города расположена на огромном щите и управляется с компьютера. И так оснащены все рабочие места на всём предприятии.

Произведена реконструкция подстанции 750 кВ «Белорусская» (Стародорожский район), где заменено всё силовое оборудование, релейная защита построена на новой цифровой элементной базе известных фирм «SIEMENS» и «ABB» с дублирующими комплектами. Реконструировано оборудование и на подстанции 110 кВ «Дубеи». Ведётся реконструкция подстанции 330 кВ «Калийная» и других объектов, входящих в зону ответственности предприятия. Сегодня Слуцкие электрические сети обеспечивают электроснабжение потребителей пяти районов: Слуцкого, Солигорского, Копыльского, Стародорожского, Любанского и двух городов — Солигорска и Слуцка. Электроэнергией обеспечиваются промышленный и агросекторы районов, в том числе ПО «Беларуськалий». В состав ПЭС входят семь районов электрических сетей, которые эксплуатируют более 15 000 км высоковольтных электролиний.

Слуцкие электрические сети ведут отсчёт своей истории с 30 сентября 1960 года.