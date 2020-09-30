ФК «Слуцк» принимает дома солигорский «Шахтёр». Прогноз на матч

В пятницу, 2 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома солигорский «Шахтёр». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 16.00. Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Путь в Кубке Беларуси у случчан начался с 1/16 финала. На этой стадии «бело-синие» оказались сильнее гомельского «Локомотива» — 2:0. А вот в чемпионате у случчан дела складываются значительно хуже. В последнем матче «сахарники» были разгромлены брестским «Рухом» со счётом 0:5, и после этого поражения команда опустилась в «зону переходных матчей». Игроки брестской команды могли забивать куда больше голов во втором тайме, но футболистов подводила реализация. Сейчас случчанам в Кубке страны будет противостоять солигорский «Шахтёр». Однозначно, матч для «Слуцка» лёгким не будет. Скорее всего, именно на этой стадии поход за вторым по значимости трофеем для «Слуцка» будет завершён. «Горняки» объективно сильнее и решают более серьёзные задачи, нежели случчане.

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ФК «Шахтёр» (Солигорск). Солигорчане, так же как и случчане, начали свой путь к трофею с 1/16 финала, где разгромили в гостях ФК «Гомель» со счётом 4:1. В чемпионате страны команда немного отдохнула, так как по ходатайству «Белшины» был перенесён матч в Бобруйске. Эта пауза должна пойти на пользу солигорской команде перед предстоящим кубковым сражением.

Недавно в составе «горняков» произошли изменения, к команде присоединились полузащитник Диего Сантос (ФК «Витебск») и нападающий Жуниор Кабананга (ФК «Катар СК»), также у солигорчан сменился главный тренер. Теперь «горняками» руководит Роман Григорчук вместо Юрия Вернидуба. Под руководством Григорчука команда уже разгромила на своём поле «Витебск» (5:0), но также уступила в Мозыре местной «Славии» — 0:1.

Напомним, что стадия 1/8 финала состоит из одного матча. И та команда, которая одержит победу, пройдёт в следующий раунд.

Ожидание от матча. После крутого пике в Бресте случчанам будет тяжело найти силы и мотивацию на предстоящий матч с «Шахтёром». Как-никак противостоять «бело-синим» будет лидер чемпионата. Ожидание — проход «горняков» в четвертьфинал.