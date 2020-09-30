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Набор детей в группу «Подготовка к школе»

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Идёт набор детей в группу «Подготовка к школе». Обучение рассчитано на дошкольников — мальчиков и девочек в возрасте 5−6 лет. Занятия проходят в мини-группах по шесть человек. Результат — базовые навыки письма и чтения, счёта, знание букв и цифр.

С детьми занимается Людмила Николаевна Гулякевич. Уже 27 лет она работает учителем начальных классов, образование — окончила БГПУ.

Контактный телефон: 8 (044) 7 258 908 (Velcom) — Людмила Николаевна.

Набор детей в группу «Подготовка к школе»

УНП КА1 954 690




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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
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