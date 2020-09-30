Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» запускает цикл материалов «Трудности профессии». Первой героиней стала Алла Хорькова, акушерка с 8-летним стажем. Случчанка рассказала о трудностях и радостях своей профессии.



Алла Хорькова помогла появиться на свет уже более 30 детям. Сейчас она работает в одном из минских роддомов в отделении патологии беременности и отделе­нии обсерва­ции, куда поступают женщины в надежде на сохранение беременности и удачные роды.

Самая большая трудность — это нехватка персонала

По словам Аллы, особенно остро это ощущается в период отпусков, когда одновременно могут уйти 2−3 акушерки. В это время приходится жить на работе.

«Работаешь сутки через сутки, можешь после такой смены ещё остаться на день до 16 часов, подменить кого-нибудь при необходимости. В такие дни обычно приходишь домой, принимаешь душ, пьёшь чай и ложишься спать. Потому что утром снова на работу, где нужно быть внимательной, ответственной и нельзя халтурить».

Отношения между акушерками и врачами часто сложные

«Некоторые врачи не воспринимают нас не то чтобы всерьёз, они не воспринимают нас как специалистов, — говорит Алла. — Для них мы на уровне „принеси, подай, отойди, не мешай“. Это очень обидно, потому что основные назначения врача выполняем мы, и с пациентами, и с роженицами имен­но акушерки проводят больше времени, чем другие специалисты. Акушерка — это глаза, уши и правая рука врача в отделении. Хочется, чтобы врачи нас уважали, ценили и хотя бы иногда прислушивались к нашему мнению. Конечно, не все отличаются таким поведением, но за свою практику я их немало повидала».

Не всегда получается быть человечной

По словам Аллы, врачи, акушерки, медсёстры, санитарки — это не только медперсонал, который обязан лечить и ухаживать за пациентами, это ещё и обычные люди со своими проблемами.

«Мы тоже устаём и болеем, иногда встречаемся с профессиональным выгоранием. И мы понимаем, как важно оставлять дома всё, что гложет, и вести себя на работе как профессионал. К сожалению, это получается не всегда, — считает собеседница. — Не всегда выходит быть доброжелательной, не всегда мы можем улыбаться, не всегда заходим в палату в хорошем настроении. Конечно, свои профес­сиональные обязанности как аку­шерки мы выполняем на все 100%. Но вот человечность немного хромает. Поэтому я всегда делю отпуск на части, чтобы, почувствовав выгора­ние, иметь возможность уйти „на перезагрузку“, а потом вернуться и специалистом, и человеком».

С потерей ребёнка смириться нельзя

В практике Аллы были случаи, когда мамы теряли своих детей.

«Как акушерка, как женщина, как мать я с большой болью всегда это переношу. Каждая потеря для меня — это как маленькая смерть частички души. Потерять ребён­ка, неважно, на каком сроке или уже новорождённого, — это очень страшно. Крик матери в этот момент — самый страш­ный звук на земле.

Моя первая потеря случилась у женщины, для которой это была уже восьмая неудачная беременность. До этого она родила двух недоношенных детей, которые не смогли прожить и недели, две беремен­ности закончились выкидышами на позднем сроке, были замершие бере­менности.

Мы долгое время сохраняли эту восьмую беременность и, когда поняли, что у женщины всё хорошо по УЗИ и осмотру, решили выписать её до­мой. Вид­но, она переволновалась, и в ночь пе­ред вы­пиской у неё случилась отслойка плаценты. Ребёнок не выжил. Я тогда проревела весь день, и до сих пор для меня это самый тяжёлый случай.

Случаются и чудеса

Бывали и откровенно чудесные случаи в моей практике. Пациентка с замершей беременностью приехала на пре­рывание. Врач решил на всякий случай ещё раз сделать УЗИ, наверное, чутьё подсказало. И оказалось, что ребёнок жив. Сердцебиение прослушивалось прекрасно. Будущая мама и мы вместе с ней были безумно счастливы.

Пациентке ставили диагноз „бесплодие“ почти 20 лет. После двух неудачных попыток ЭКО она забеременела сама. Просто отпустила ситуацию, поехала с мужем в Турцию, расслабилась, отдохнула — и у них всё получилось. Разве не чудо?!»

Верят в приметы

Алла говорит, что у всех медработников есть примета: если кто-то пожелал удач­ного дежурства — жди проблем.

«Поэтому никогда не желайте медику спокой­ной ночи, удачного или спокойного дежурства. Согласно медицинским приметам, если такое пожелать специалисту, то его смена пройдёт отвратительно, — объясняет Алла. — А моя любимая примета: слушай акушерку, тогда роды пройдут как по маслу».

Марта Грибко, @marta_gribko

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.







