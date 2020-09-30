Газеты больше не продают в «Евроопте». Почему сейчас важно не покупать, а именно подписаться на «Кур'ер»

Редакция газеты «Інфа-Кур'ер»
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Обращение к читателям, Слуцк
Фото: Анастасия Улащик

В связи с тем, что с прошлой недели в сети магазинов «Евроопт» прекращена реализация печатных изданий, советуем вам приобретать газету «Інфа-Кур'ер» в других торговых точках, в киосках «Белсоюзпечати», в почтовых отделениях города и района.

А лучше — подписаться на газету и гарантированно получать каждый номер не выходя из дома. Особенно в условиях второй волны коронавируса в Слуцке!

Сейчас производится подписка в почтовых отделениях и через ваших почтальонов на ноябрь-декабрь нынешнего года. Стоимость — 4 рубля 65 копеек на один месяц. Приглашаем поддержать «Кур'ер» и приобрести возможность постоянно читать материалы о нынешних актуалиях нашей жизни без всяких пропагандистских обработок.

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