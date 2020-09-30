«Не забыт своим коллективом». Заметка о Дне пожилых людей от Слуцкой милиции

В Слуцком РОВД прошла акция «Не забыт своим коллективом». В среду, 30 сентября, накануне Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, сотрудники милиции посетили ветеранов РОВД.

«Делегация отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома во главе с Александром Станкевичем, заместителем начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, и председателем ветеранской организации РОВД посетила ветеранов отдела по месту жительства.

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Первым встречал гостей Александр Павлович Клещук, долгое время трудившийся на должностях в оперативно-дежурной службе и отделении информационного обеспечения. Затем делегация направилась к Виктору Владимировичу Арешко, долгое время трудившемуся в экспертно-криминалистическом отделении, а в завершение посещений принял гостей Николай Михайлович Вечер, который также отдал более 20 лет службе в Слуцком РОВД.

Каждому из ветеранов в преддверии Дня пожилых людей были сказаны тёплые слова благодарности за многие годы нелёгкого милицейского труда, а для поддержки здоровья и обеспечения витаминами от офицерского собрания ветеранам были вручены наборы из овощей. Так как посещения были сюрпризом и никто из виновников данного мероприятия не догадывался о предстоящем визите, положительных эмоций было вдвойне больше", — отметили в милиции.