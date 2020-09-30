«Найдена, жива». Пропала и нашлась случчанка, которую знают многие жители города

Жительница Слуцка Тамара Валынец 29 сентября отправилась в лес за грибами в район ж/д станции «Фаличи» (Стародорожский район) и по мобильному телефону сообщила, что заблудилась.

Об этом сообщал поисково-спасательный отряд «Ангел».

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Некоторое время о её местонахождении ничего не было известно. 30 сентября Тамара Васильевна самостоятельно вышла из леса. Возле ж/д путей она встретила сотрудников МЧС, которые помогли женщине добраться к родным, искавшим её.