«Людям нужна личная дисциплина и немного нашей помощи». Начальник Слуцкой ГАИ об обстановке в городе и не только

«Кур'ер» собрал вопросы, которые чаще всего задают нам наши читатели, и адресовал их Александру Шавалееву, начальнику Слуцкой ГАИ. А заодно расспросил о дорожной обстановке в городе и районе.

Какие вопросы поможет решить ГАИ

Читатели «Кур'ера» часто винят ГАИ в неработающем светофоре или отсутствии каких-то дорожных знаков. Александр Шавалеев специально для случчан прояснил некоторые моменты.

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«Звонков от случчан поступает предостаточно, и вопросы у всех схожие:

«Появился знак, запрещающий парковку у моего дома!»,

«Установите «лежачий полицейский», носятся как угорелые!»,

«Из-за забора невозможно нормально выехать на дорогу!».

И дальше в таком духе.

Если у случчан возникает какой-то вопрос, с которым они обращаются в ГАИ, мы рассматриваем его в порядке очереди.

Как это работает

Человек позвонил и обозначил проблему. На место выезжает сотрудник ГАИ и представитель предприятия, на балансе которого содержится данный участок (это может быть ЖКХ, ДЭУ-64, ДРСУ-125). Они оценивают ситуацию и принимают общее решение: необходимо на данном участке какое-то изменение в организации дорожного движения или нет. Если необходимо, принимаются меры. Это может быть, например, установка дорожного знака об ограничении скорости, оборудование искусственной неровности, пешеходного перехода.

О светофорах

Обслуживанием светофоров в Слуцке занимается солигорское структурное подразделение № 3 специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия «Торнадо-Вест», а не ГАИ. Но при необходимости, например, в час пик на перекрёстке выставляется регулировщик либо же выезжает экипаж ДПС, который обеспечивает безопасность проезда данного перекрёстка.

Ограничение обзора водителя

В основном жалуются на заборы или деревья, которые препятствуют безопасному выезду авто на главную дорогу со второстепенной. В таких случаях, как правило, работники ЖКХ вместе с ГАИ обследуют данный перекрёсток. Если ветки действительно мешают, их обрезают. С заборами немного сложнее…

Слуцк — специфический и к тому же старый город. Мы все находимся, так скажем, в стеснённых условиях. Таких мест в городе очень много. И не всё так легко изменить, как хочется людям. Ведь эти заборы, дома просто так мы перенести не можем, они же людям и принадлежат.

Выходить из таких ситуаций стараемся установкой искусственных неровностей, чтобы, так сказать, принудить водителя снизить скорость, либо же установкой знака «Уступить дорогу» или STOP. К каждой ситуации подходим индивидуально.

О парковках

Отсутствие мест для парковки авто — ещё одна большая проблема. Посмотрите, насколько увеличилось количество машин в городе, а парковочных мест?

Строительство новых домов предусматривает благоустройство территории, в том числе устройство парковочных мест. И нечему тут удивляться, когда жильцы этих домов устанавливают шлагбаумы или дорожные знаки, которые запрещают парковку машин людей, живущих в соседних домах.

Коротко об обстановке в городе и районе

Дорожная обстановка в городе, честно говоря, очень сложная. Количество ДТП увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом. Значительно больше стало аварий, которые происходят по вине нетрезвых пешеходов. Штрафы людей не пугают. Им нужна личная дисциплина и немного нашей помощи.

Также участились случаи ДТП с водителями Яндекс. Такси и Uber, которые были за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мы пристальнее следим за ними.

Также водители чаще стали оставлять место ДТП, в которых пострадали люди. При этом мы их всех нашли, и они понесли законное наказание. Как правило, эти водители оправдывают себя тем, что испугались последствий. Причём возраст у них от 18 лет и до предпенсионного.

Чем отличается город от деревни: в Слуцке как минимум есть тротуары, пешеходные дорожки, а в сёлах их практически нет. Поэтому в районе чаще происходят аварии с пешеходами", — рассказал Александр Шавалеев.