«Словно на митинг собрались». О том, что происходит возле Слуцкой поликлиники (фотофакт)

Утренняя обстановка возле Слуцкой поликлиники. Очередь — более 50 человек. Она еле движется.

По словам нашего корреспондента, который находится на месте, 105-й кабинет с сегодняшнего дня (30 сентября) — «чистая зона». Поэтому все эти люди на фото стоят в очереди в 310-й кабинет: и с больничными, и на первичный приём, и с КТ… «Такое впечатление, что мы на митинг собрались — столько людей», — сказала одна пациентка. Другая женщина пришла в начале седьмого и была 11-я в очереди.