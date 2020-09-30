У нас есть три классных приза, которые мы хотим вручить нашим читателям. Это фирменные зонт, футболка и флешка с логотипом «Кур'ера». Чтобы получить эти призы, надо победить в конкурсе «Читаем «Кур'ер».
Условия конкурса
Чтобы стать участником конкурса, нужно сфотографироваться с газетой или газетами. Постарайтесь, чтобы это был не просто фотопортрет с нашей газетой, а креативная, весёлая, философская история, идея или факт.
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Ваши фотоработы присылайте на почту vika@kurjer.info либо загружайте в папку «Конкурс «Читаем «Кур'ер» во «ВКонтакте».
О сроках и жюри
Конкурс продлится три недели и завершится 18 октября. После этой даты фотографии уже не принимаются.
Как мы будем выбирать победителей? Их выберет коллектив газеты «Кур'ер» путём голосования.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.