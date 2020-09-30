У нас есть три классных приза, которые мы хотим вручить нашим читателям. Это фирменные зонт, футболка и флешка с логотипом «Кур'ера». Чтобы получить эти призы, надо победить в конкурсе «Читаем «Кур'ер».

Условия конкурса

Чтобы стать участником конкурса, нужно сфотографироваться с газетой или газетами. Постарайтесь, чтобы это был не просто фотопортрет с нашей газетой, а креативная, весёлая, философская история, идея или факт.

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Ваши фотоработы присылайте на почту vika@kurjer.info либо загружайте в папку «Конкурс «Читаем «Кур'ер» во «ВКонтакте».

О сроках и жюри

Конкурс продлится три недели и завершится 18 октября. После этой даты фотографии уже не принимаются.

Как мы будем выбирать победителей? Их выберет коллектив газеты «Кур'ер» путём голосования.

Важно. Присылая фотографии на конкурс «Читаем «Кур'ер», вы автоматически даёте согласие на их публикации в газете и на интернет-площадках «Кур'ера».