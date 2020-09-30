Госдолг Беларуси с начала года вырос на 29,1%

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29,1%, сообщает Минфин.

Внешний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил $ 17,7 млрд, увеличившись с начала года на $ 0,6 млрд (с учётом курсовых разниц), или на 3,6%.

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В январе-августе 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную $ 1,921 млрд:

$ 1391,5 млн — облигации, размещённые на внешних рынках;

$ 429,2 млн — правительства и банков России;

$ 56,2 млн — Экспортно-импортного банка Китая;

$ 38,1 млн — Международного банка реконструкции и развития;

$ 6,2 млн — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам восьми месяцев составило $ 1 165,6 млн:

$ 533,3 млн — правительству и банкам России;

$ 387,1 млн — банкам Китая;

$ 176,6 млн — ЕФСР;

$ 66,6 млн — МБРР;

$ 1,3 млн — ЕБРР и СИБ;

$ 0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учётом курсовых разниц), или на 20,6%.

В январе-августе размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $ 294,1 млн и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублёвых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $ 466,4 млн и 161,2 млн рублей.

Как пишет TUT. BY, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придётся погасить $ 2,586 млрд, или 97,1% от общего объёма. Ситуацию осложняет девальвация рубля на 26,6% к доллару с начала года — в августе рубль несколько раз подряд обновлял исторические минимумы.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму $ 1,950 млрд (4,377 млрд рублей) за счёт размещения гособлигаций на внешних ($ 1,350 млрд) и внутреннем ($ 600 млн) рынках.

Но дальнейшие возможности рефинансирования через заимствования на открытом рынке остаются под вопросом из-за политической нестабильности, кроме обещанного Путиным кредита России и ЕФСР в общей сложности на $ 1,5 млрд в эквиваленте.