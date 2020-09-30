Госдолг Беларуси с начала года вырос на 29,1%

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29,1%, сообщает Минфин.
Внешний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил $ 17,7 млрд, увеличившись с начала года на $ 0,6 млрд (с учётом курсовых разниц), или на 3,6%.
В январе-августе 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную $ 1,921 млрд:
- $ 1391,5 млн — облигации, размещённые на внешних рынках;
- $ 429,2 млн — правительства и банков России;
- $ 56,2 млн — Экспортно-импортного банка Китая;
- $ 38,1 млн — Международного банка реконструкции и развития;
- $ 6,2 млн — ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга по итогам восьми месяцев составило $ 1 165,6 млн:
- $ 533,3 млн — правительству и банкам России;
- $ 387,1 млн — банкам Китая;
- $ 176,6 млн — ЕФСР;
- $ 66,6 млн — МБРР;
- $ 1,3 млн — ЕБРР и СИБ;
- $ 0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.
Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учётом курсовых разниц), или на 20,6%.
В январе-августе размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $ 294,1 млн и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублёвых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $ 466,4 млн и 161,2 млн рублей.
Как пишет TUT. BY, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придётся погасить $ 2,586 млрд, или 97,1% от общего объёма. Ситуацию осложняет девальвация рубля на 26,6% к доллару с начала года — в августе рубль несколько раз подряд обновлял исторические минимумы.
Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму $ 1,950 млрд (4,377 млрд рублей) за счёт размещения гособлигаций на внешних ($ 1,350 млрд) и внутреннем ($ 600 млн) рынках.
Но дальнейшие возможности рефинансирования через заимствования на открытом рынке остаются под вопросом из-за политической нестабильности, кроме обещанного Путиным кредита России и ЕФСР в общей сложности на $ 1,5 млрд в эквиваленте.
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