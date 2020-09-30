Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 1 октября. Обзор

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Подписчик о газете: «И я новости получаю, и „Кур'еру“ — поддержка»

О ракетах, узких улицах и костях на Строителей

«Оказывается, у нас всё хорошо, считает власть»

Случчанин Дмитрий Ельницкий — один из молодых подписчиков печатной версии газеты «Кур'ер». Он рассказал, что его привлекает в газете, почему подписался на издание и зачем это стоит сделать другим.«Кур'ер» уверен, что каждый случчанин почтенного возраста — это хранитель слуцкой истории и историй, которые знает и помнит только он. Этот факт ещё раз подтвердил Иван Байрош, известный читателям «Кур'ера» по истории с потерянным кошельком. Во время встречи в редакции он рассказал интересные воспоминания из своей жизни, а мы решили их опубликовать.

Власть игнорирует диалог с бизнесом на всех существующих законных площадках. Между тем в стране не осталось ресурсов для бизнеса и экономики, не говоря уже о развитии, а обрабатывающая промышленность работает в чистый минус.

С шуруповёртом, гитарой и интернетом…

Мнение читателя: Интернет спасёт человечество

Валентина Шишко преподаёт в Бокшицкой средней школе белорусский язык и литературу, а ещё она краевед, бард, депутат сельского совета и мастер на все руки. Она рассказала «Кур'еру» о работе во время пандемии, о своих увлечениях и чему учит школьников кроме своего предмета.

Встречаясь с российскими журналистами, белорусский президент с возмущением и раздражением говорил про интернет и телеграм-каналы. А я считаю, что эти средства информации посланы нам Всевышним, чтобы спасти человечество.

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Арбузы из Лучников не хуже узбекских

Як Пагоня стала сімвалам і гербам Беларусі

Елена Нестеренко представила на конкурс «Мой чудо-урожай» арбузы, которые выросли в Лучниках. Она утверждает, что по вкусу и по весу плоды получились не хуже узбекских. Елена рассказала «Кур'еру», как ухаживала за арбузами.

У нумары «Кур'ера» ад 27 жніўня мы расказвалі нашым чытачам гісторыю нацыянальнага сцяга беларусаў — бел-чырвона-белага. Зараз прапануем пачытаць пра старадаўні сімвал і шматвяковы дзяржаўны герб Вялікага Княства Літоўскага — герб Пагоня.

И ваша «ласточка» будет сверкать

В осенний период дождливо, слякотно и, как результат, машина быстро загрязняется. Самостоятельно в такую погоду автомобили моют единицы — слишком холодно, да и забот много. Куда проще и выгоднее съездить на автомойку. Для читателей мы узнали, где в Слуцке помыть машину и сколько это будет стоить.