В последнее время белорусов активно вызывают в милицию — дать пояснения об участии в акции протеста. Поводом может стать фото в соцсетях или зафиксированный сигнал телефона в районе, где было скопление протестующих. Практика эта не новая — точно так же людей вызывали после «Плошчы-2010». Как и тогда, сейчас в милицию тоже зовут по телефону. Вместе с адвокатом Дмитрием Лепретером TUT. BY рассказывает, стоит ли идти на встречу по звонку и что вас ждёт в милиции.

1. Разве можно вызывать просто по звонку? А как же повестка?

По закону вызвать в милицию или суд вас должны повесткой, которую вручают под подпись, а если вас не застали дома или на работе, то расписку подписывает совершеннолетний родственник или коллега, который за вас ее получил. Но также в законе уточняется, что вызвать вас могут повесткой, которую отправят по почте, телеграммой или «с использованием иных средств связи» — то есть вызов по телефону или по СМС тоже будет считаться законным.

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Нужно поинтересоваться, кто вам звонит, записать имя и фамилию сотрудника, его должность. Иногда звонок поступает со скрытого номера или с номера, который не зафиксирован в открытых контактах органов внутренних дел. Если есть сомнения, что это действительно сотрудник милиции, сообщите об этом, попросите прислать повестку, в которой должно быть указано, в качестве кого вас вызывают, куда вас вызывают, время явки и последствия неявки без уважительных причин (могут и доставить принудительно).

Еще один важный момент: по делу об административном правонарушении к вам могут прийти домой.

2. Как меня вообще нашли?

Сотрудники правоохранительных органов сами ведут видеосъемку на массовых мероприятиях. Вы могли заметить мужчин в гражданской одежде с небольшими камерами в руках — вот они и фиксируют все происходящее. Кроме того, милиционеры просматривают соцсети, СМИ, где могут заметить вас на фото или видео. Еще один способ — сигнал вашего телефона, зафиксированный в месте скопления людей на акции. Все это не является достаточным доказательством вашей вины. Известны случаи, когда люди просто проходили мимо, их телефон «зафиксировали» и потом вызвали в милицию. Вы не должны признаваться в том, чего не совершали. Вы имеете право внести в протокол все замечания.

3. Меня называют участником акции. Какие у меня права?

Вы имеете право знать, какое административное правонарушение вам вменяют в вину. Вы можете дать объяснения или отказаться от дачи объяснений. Предоставлять доказательства, заявлять отводы и ходатайства (например, ходатайство вызвать адвоката — у вас есть право на защиту, а также на беспрепятственное и конфиденциальное общение с адвокатом). Вы можете возражать против действий судьи или сотрудника, ведущего административный процесс.

Если вы видите, что ваши права нарушаются, если вы не согласны с обвинениями, вносите в протокол все свои возражения — только то, что записано и хранится в материалах дела, потом можно использовать для защиты.

Вас должны ознакомить с протоколом об административном правонарушении и всеми материалами дела, вы имеете право делать выписки и сфотографировать документы. А уже после рассмотрения дела в суде — получить копию постановления, подать жалобу на постановление по делу.

Административная ответственность наступает с 16 лет. Если вам от 16 до 18, при рассмотрении таких дел обязательно участие родителей или законных представителей.

4. Должны ли мне предоставить адвоката?

По административным делам предоставлять так называемого бесплатного адвоката милиция и суд не обязаны. Вы имеете право на защитника, но договор с ним должен быть заключен заранее. Другой вариант: договор заключают друзья или родные в ваших интересах после вашего задержания. Если вас вызывают в милицию и вы не уверены в своих силах отстоять себя самостоятельно, лучше сразу идти с адвокатом. Потребовать, чтобы его пустили уже в процессе дачи пояснений будет куда сложнее, хотя и на этом можно настаивать. Если вас задержали и вам нужен адвокат, требуйте это не только на словах — напишите об этом в протоколе, где будут зафиксированы ваши пояснения.

5. Кажется, на меня оказывают давление. Что делать?

Вы имеете право внести в протокол действия сотрудников милиции, которые считаете незаконными. Никто не имеет права угрожать вам, применять физическую силу, заставлять признавать себя виновным в том, чего вы не совершали. Заявите о нарушениях и в суде. Также вы можете подать жалобу на незаконные действия правоохранителей руководству РУВД, в прокуратуру и суд.

6. Могут ли меня задержать прямо в милиции?

Вас могут задержать и в милиции и удерживать 72 часа, пока суд не примет решение по вашему делу. Дальше вас либо выпускают (признают невиновным, дают предупреждение или штраф), либо вы по решению суда продолжаете отбывать административный арест. Сутки задержания засчитываются в этот срок.

7. А если не задержали, когда будет суд?

Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению должна быть осуществлена не позднее десяти суток со дня начала административного процесса. Дело об административном правонарушении рассматривается в 15-дневный срок со дня получения судьей дела. В суд вас могут вызвать по СМС — и это будет считаться законным уведомлением.

8. Могут ли ко мне прийти с обыском?

По административному делу домой могут прийти с осмотром, если есть достаточные основания полагать, что во время этого осмотра могут быть обнаружены следы административного правонарушения, предметы, имеющие значение для дела об административном правонарушении. Осмотр проводится только с согласия собственника жилья или совершеннолетнего жителя дома, квартиры, при отсутствии согласия — по постановлению органа, ведущего административный процесс, с санкции прокурора или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала осмотра, и с участием не менее двух понятых.

В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что следы административного правонарушения, предметы, имеющие значение для дела об административном правонарушении, могут быть из-за промедления с их обнаружением утрачены, повреждены или использованы в противоправных целях, осмотр может быть проведен по постановлению органа, ведущего административный процесс, с участием не менее двух понятых без санкции прокурора или его заместителя с последующим направлением им в течение 24 часов сообщения о проведенном осмотре.

9. Какие материалы будут в административном деле?

Если мы говорим об административных делах за участие в митингах, то, как правило, в материалах содержится рапорт сотрудника милиции, где описано правонарушение, протокол об административном правонарушении, протокол опроса двух свидетелей (обычно это сотрудники милиции), которые подтверждают нарушение, протокол задержания и протокол опроса лица, в отношении которого ведется административный процесс, выписка из базы о совершенных правонарушениях и преступлениях. Кроме того, могут быть фото- и видеоматериалы, где зафиксировано участие в митинге, а также опись страниц в соцсетях, где обнаружены «подозрительные» снимки.

Вы имеете право предоставлять свои доказательства: фото и видео, которые подтверждают, что в указанное в протоколе время в том месте вы на самом деле не находились, также можете ходатайствовать о вызове в суд свидетелей, которые подтвердят вашу невиновность (обеспечить их явку нужно вам), представлять характеристики с места работы или учебы, показывать свидетельства о рождении детей как смягчающее обстоятельство.

10. Каждого могут отправить на сутки?

Не каждого. Действительно, за участие в несанкционированном массовом мероприятии могут наказать предупреждением, штрафом до 30 базовых величин или административным арестом до 15 суток.

Но административный арест не может применяться:

к беременным женщинам;

инвалидам І и ІІ группы;

женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;

к лицам, имеющим на иждивении инвалидов І группы;

к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста.

11. Могут ли меня вызвать не по административному делу?

Вас могут вызвать и по уголовному делу, поэтому так важно сразу уточнить у сотрудника милиции, в качестве кого и по какому делу вас вызывают, а лучше потребовать повестку, где все будет указано. Как вести себя в уголовном процессе, читайте в нашем проекте «Если к вам пришли».

Кроме того, вас могут пригласить на беседу (опрос) в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий. Оперативно-разыскную деятельность (ОРД) осуществляют милиция и КГБ, пограничники и таможенники, Госконтроль и армейская разведка, Служба безопасности президента и Оперативно-аналитический центр при президенте. Можно ли вообще не идти на такой опрос? По Закону «Об органах внутренних дел», сотрудники милиции вправе вызвать вас, каким образом — законом не урегулировано. Поэтому если оперативники прислали повестку, приехали за вами домой или на работу, это можно расценивать как вызов. Задержать и принуждать поехать с ними они не вправе. Но отказ от явки в милицию может трактоваться как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП — штраф 2−50 базовых или административный арест). Так что лучше оговорить время, прийти и отказаться отвечать на вопросы, если вы не свидетель по делу и если вы не хотите добровольно о чем-либо сообщать органам. Отвечать на вопросы — ваше право, но не обязанность.

♦ Вот как может выглядеть ваш диалог в случае, если вы не хотите добровольно о чем-либо сообщать органам:

— У вас уголовное дело в отношении меня? — уточняете вы.

— Нет, — отвечают вам.

— Административное дело?

— Нет.

— Я свидетель?

— Нет.

— Это оперативно-разыскное мероприятие?

— Да.

— В таком случае я отказываюсь в нем участвовать.

♦ Важно понимать: если вы согласились говорить, ваши ответы могут пойти в оперативное дело. Если потом дойдет до уголовного дела, сведения могут быть легализованы в процессе расследования — и вы можете перейти в статус свидетеля. И тогда вы будете уже обязаны дать показания, иначе вас привлекут к уголовной ответственности (ст. 402 УК — штраф, исправительные работы до 2 лет или арест).

Можно ли прийти на опрос, проводимый в рамках ОРД, с адвокатом? По Конституции, каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления защиты своих прав и свобод (ст. 62). Но другими законами участие адвокатов в оперативных опросах и профилактических беседах не урегулировано. Поэтому на практике адвокатов часто не пускают на подобные мероприятия. Важно знать и настаивать в таких случаях, что Конституция имеет прямое действие и высшую юридическую силу.